Des syndicalistes et Antifa attaquent Rebel News — même un père avec une poussette!

Un caméraman de Rebel News a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été agressé par un membre d’Antifa lors de la couverture d’une manifestation syndicale à Montréal. Même un père poussant une poussette a tenté de s’en prendre à l’équipe, qui était sur place pour parler avec des membres du syndicat.

Alexandra Lavoie
  |   December 04, 2025   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Le samedi 29 novembre, des syndicats ont envahi les rues pour protester contre le projet de loi 3, présenté par le gouvernement de la CAQ de François Legault.

Ce projet de loi demande davantage de transparence sur les dépenses syndicales et propose de diviser les cotisations en deux catégories : obligatoires et facultatives. La portion « facultative » regroupe toutes les activités non liées directement aux conditions de travail, comme les campagnes publicitaires, l’implication dans des mouvements sociaux ou politiques, ainsi que les démarches judiciaires.

Les syndicats québécois exercent une influence importante : plus de 40 % des travailleurs de la province sont syndiqués, et ces organisations gèrent des millions de dollars en cotisations.

Ces dernières années, plusieurs scandales ont éclaté : verres de scotch à 55 $, voyage à Dubaï pour la COP28, Dodge RAM 1500 de plus de 80 000 $, ou encore des campagnes ciblant des personnalités politiques comme le chef conservateur Pierre Poilievre — le tout financé par les cotisations des travailleurs.

Selon un sondage, 81 % des Québécois demandent plus de transparence de la part des syndicats, signe d’une méfiance généralisée.

À la suite de plusieurs discours controversés de la présidente de la FTQ, Magali Picard — qui a déclaré être « en guerre » et a menacé de « paralyser le Québec » avec une « grève sociale » — Rebel News a voulu recueillir l’opinion des membres venus de partout au Québec par autobus organisé.

Les entrevues étaient en cours lorsque des groupes radicaux — dont les Pétanqueurs de Montréal Antifascistes, le Front Populaire Antifasciste, le Parti communiste révolutionnaire et d’autres — sont arrivés de manière agressive, interrompant les discussions et attaquant physiquement l’équipe.

Malgré la présence de trois agents de sécurité, les policiers n’ont pas intervenu.

À un moment, un homme masqué lié au Front Populaire Antifasciste a suivi l’équipe, a attrapé le caméraman Guillaume Roy par son sac à dos et l’a projeté au sol. Roy a dû recevoir quatre points de suture et passer des radiographies à l’hôpital.

La police, travaillant étroitement avec notre équipe, a procédé à l’arrestation de l’individu, qui a ensuite été libéré sous conditions en attendant la suite de l’enquête.

Pour soutenir Rebel News et nous aider à assurer notre sécurité sur le terrain lors de ce type de couverture, visitez SoutenezAlexa.com.

Veuillez nous aider à protéger Alexa et Guillaume contre les voyous violents d’Antifa afin qu’ils puissent continuer à reporter sans crainte !

