EL MENCHO MORT : Une opération appuyée par Trump secoue le Mexique

Au moment d’enregistrer ce reportage — dimanche après-midi — seules quelques heures se sont écoulées depuis une vaste opération militaire mexicaine menée dans l’État du Jalisco, qui a conduit à la capture et à la mort de Nemesio Oseguera Cervantes, alias « El Mencho », chef du Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



Washington avait placé une prime de 15 millions de dollars sur sa tête. Mais alors que des véhicules brûlaient et que des routes étaient bloquées dans la foulée de l’opération, une question demeure : et maintenant ? En direct du Mexique, le rédacteur en chef de Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel, a qualifié l’opération d’historique — et politiquement révélatrice.



« Avec Trump, on peut penser qu’il y aura d’autres opérations de ce genre. Cela dit… c’est déjà un exploit », affirme-t-il.

Blanchet-Gravel rappelle le contexte politique mexicain. Depuis 2018, les gouvernements du MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) ont adopté ce qu’il décrit comme la doctrine des « abrazos, no balazos » — « des câlins, pas des balles ». Une politique de non-intervention dans la guerre contre les cartels. « Et ça n’a pas fonctionné. Malheureusement. »



Selon lui, le véritable tournant est venu de la pression américaine.« C’est quand même un succès de l’administration Trump d’avoir forcé — d’abord López Obrador, puis aujourd’hui Mme Sheinbaum — à intervenir enfin avec la force nécessaire. Donc, encore une fois, c’est l’ombre de Donald Trump. »



Sans cette pression ? « Non, je ne pense pas que cela aurait été possible — du moins pas à cette échelle. »

Mais il met en garde contre tout triomphalisme. « Avec les cartels, vous coupez une tête et huit repoussent. Ce n’est pas la fin du narcotrafic. »



Il souligne également le paradoxe fondamental : « Les cartels mexicains sont armés avec des armes américaines… Donc, pour les Américains, ce n’est pas totalement cohérent. »



Au final, estime Blanchet-Gravel, le narcotrafic est « une économie en soi », soutenue par la corruption, la demande américaine et la réalité géographique. « Ce n’est pas la fin », conclut-il, « mais peut-être assisterons-nous à une reconfiguration » — susceptible de modifier, au moins temporairement, l’équilibre sécuritaire de part et d’autre de la frontière.

