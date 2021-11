Business owner fined for not wearing a mask in his own shop despite a medical exemption

Wilhem is the owner of a natural products store called Le Serpolet. This store, located in Montreal, was targeted by the police at the very beginning of the pandemic.

Wilhem was faced with many police visits due to numerous complaints that were made against him, since he was not wearing a mask due to a medical exemption.

After multiple interactions with the police, he still ended up receiving a $1,550 fine for not wearing a mask — even though he had shown his medical exemption.

Today, Wilhem showed his interest in continuing to stand up to discrimination, especially the current discrimination regarding people's vaccination status.

I went to meet Wilhem to hear his story and to launch our We Won't Ask campaign.

If you would like to follow Wilhem's lead and show that your business does not discriminate based on your customers' medical history, I invite you to check out our campaign at WeWontAsk.com — where you can request a sticker to show that you do not discriminate based on people’s vaccination status.

Wilhem est propriétaire du magasin de produits naturels, le Serpolet. Ce magasin, situé à Montréal, fut la cible des policiers au tout début de la pandémie. Wilhem a dû faire face à beaucoup de visites policières dû aux nombreuses plaintes portées à son égard car ce dernier ne porte pas le masque, dû à une exemption médicale.

Malgré tout, après plusieurs interactions avec les agents de la paix, il a tout de même reçu un constat d’infraction de 1550$ pour le non-port du masque malgré le fait qu’il avait montré son billet médical.

Aujourd’hui, Wilhem a montré son intérêt à continuer de se tenir debout vis-à-vis la discrimination, surtout contre celle qui sévit présentement concernant le statut vaccinal des gens.

Je suis allée rencontrer Wilhem afin de comprendre et raconter son histoire ainsi que pour lancer la campagne ‘Nous Ne Demanderons Pas’.

Si vous souhaitez faire comme Wilhem et montrer que votre entreprise ne fait pas de discrimination en fonction des antécédents médicaux de vos clients, je vous invite à aller voir notre campagne au NousNeDemanderonsPas.com — où vous pouvez demander à recevoir un autocollant afin d’afficher que vous ne discriminez pas selon le statut vaccinal.