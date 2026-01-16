François Legault démissionne de son poste de premier ministre du Québec !

Legault a annoncé sa démission mercredi lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale à Québec.

Alexandra Lavoie
  |   January 16, 2026   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Le paysage politique québécois a été ébranlé cette semaine par la démission du premier ministre François Legault, un geste qui a immédiatement suscité des comparaisons avec de récentes transitions de leadership au niveau fédéral. Selon Nicolas Gagnon, directeur québécois de la Fédération canadienne des contribuables, le sentiment de déjà-vu est difficile à ignorer.

« Je pense qu’on peut tous s’entendre pour dire qu’on a un sentiment de déjà-vu », a déclaré Gagnon, soulignant que le départ de Legault rappelle la stratégie libérale observée à Ottawa. « Ça ressemble à ce qu’on a vu l’an dernier, lorsqu’un chef profondément impopulaire a quitté son poste en espérant qu’une course à la chefferie puisse remettre les compteurs à zéro. »

Gagnon estime que Legault a peut-être calculé que le même “miracle” pourrait se produire pour la Coalition Avenir Québec. « Les libéraux étaient au plus bas dans les sondages et, quelques mois plus tard, ils étaient de retour avec un nouvel élan », a-t-il expliqué. « Mais pour que ça se reproduise, il faudrait que beaucoup de planètes s’alignent. »

Il soutient que la démission de Legault est davantage liée à une perte de confiance qu’à une stratégie politique. « Il y avait un manque de confiance, non seulement chez les Québécois, mais aussi au sein de son propre caucus », a affirmé Gagnon, en faisant référence à une série de départs très médiatisés. « Quand même Christian Dubé, son meilleur ami, démissionne juste avant Noël, ça devient inévitable. »

Au-delà des personnalités, Gagnon attribue une grande part de la responsabilité à la gestion gouvernementale. « Il y a eu de bonnes mesures », a-t-il reconnu, citant les baisses d’impôts et l’abolition du plancher sur le prix de l’essence. « Mais elles sont éclipsées par des déficits records, l’explosion des coûts du secteur public et une perte complète de contrôle des dépenses gouvernementales. »

Sous Legault, a-t-il précisé, l’emploi dans les secteurs public et parapublic a augmenté de plus de 100 000 postes. « Les dépenses sont passées de 45 milliards à 65 milliards de dollars par année en seulement quelques années », a déclaré Gagnon. « C’est une hausse de 40 %. »

En fin de compte, Gagnon estime que les Québécois attendent plus qu’un simple changement de chef. « Les gens s’attendent à un véritable changement », a-t-il conclu. « Pas seulement un nouveau premier ministre, mais un changement de culture gouvernementale. »

Donate Now!

Latest News

Support Rebel News Field Reports! Your contribution helps our fearless journalists travel across the country to report on the stories mainstream media refuses to cover. Whether it's exposing government overreach, giving a voice to the voiceless, or documenting on-the-ground protests and events, Rebel News is dedicated to bringing you the unfiltered truth. With your help, we can continue to challenge censorship and provide Canadians with real, independent journalism. Please donate today to keep our Field Reports team on the frontlines!

Amount
$
DONATE

Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

Featured Stories

COMMENTS

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.