Jonathan Poulin, premier candidat officiel du PCQ pour Beauce-Sud!

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a annoncé la candidature de Jonathan Poulin, faisant de lui le tout premier candidat officiellement confirmé du parti, en plus de son rôle actuel de porte-parole en matière de justice et de sécurité publique.

Avocat de profession et actif sur le terrain depuis plusieurs années, Jonathan Poulin ne cache pas que sa décision était mûrement réfléchie. « Le soir même en 2022, quand j’ai perdu à l’arracher, je savais que j’avais l’intention de revenir à la prochaine campagne », explique-t-il. Selon lui, l’appui de son organisation locale et la mobilisation continue de son équipe ont facilité une annonce rapide : « J’ai une gang qui m’a suivi, qui est émotive. Donc, je n’ai pas eu à les convaincre bien longtemps. »

Sur le terrain, les préoccupations des citoyens de Beauce-Sud sont claires. « Les gens me parlent du coût de la vie. L’épicerie est chère, le gaz est cher. », affirme-t-il, rappelant que dans une région étendue comme la Beauce, « avoir un véhicule, ce n’est pratiquement pas un choix ». Il souligne également la pression sur les ménages, notant que « quasiment le tiers des gens qui ont des hypothèques vont subir des hausses importantes ».

Sur la question de la souveraineté, Jonathan Poulin se montre catégorique : « À part les journalistes, il n’y a pas grand monde qui me parle de ça. » Il rappelle que Beauce-Sud est l’un des comtés francophones ayant le plus fortement rejeté le projet souverainiste et que l’économie régionale repose largement sur l’exportation vers les États-Unis.

Comme porte-parole en justice et sécurité publique, il insiste sur le rôle fondamental de l’État : « La sécurité publique puis la justice, ça fait partie des missions premières de l’État. » Il plaide pour un meilleur financement des corps policiers et pour des solutions intégrant aussi le milieu communautaire, estimant que « ce n’est pas normal que les gens se sentent de plus en plus insécures au Québec ».

Avec cette première candidature officielle, le PCQ entend démontrer qu’il est prêt. « Nous, Parti conservateur du Québec, on est prêts. Nos équipes sont prêtes », conclut Jonathan Poulin, bien décidé à mener une campagne active en 2026.