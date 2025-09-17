« La remigration est indispensable » : le président du parti français Reconquête, Éric Zemmour, s’exprime !

Je reviens tout juste du centre de Londres, où des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées lors d’un immense rassemblement dirigé par l’activiste britannique Tommy Robinson. L’événement a attiré plusieurs personnalités de haut niveau – notamment Elon Musk (en vidéo), le député européen polonais Dominik Tarczyński, Eva Vlaardingerbroek et la militante Sammy Woodhouse – tous tirant la sonnette d’alarme sur l’avenir des démocraties occidentales.

L’un des discours les plus marquants a été celui du bouillonnant homme politique français Éric Zemmour, chef du parti Reconquête. S’exprimant avec passion et urgence, Zemmour s’est adressé à la foule britannique et, malgré un emploi du temps chargé, m’a accordé quelques minutes pour répondre à mes questions.

« Je suis venu soutenir le peuple anglais qui se soulève », m’a-t-il confié. « Je leur apporte le soutien affectueux du peuple français, et j’espère que les Français en feront autant. »

Partout en Occident, nos peuples dignes se lèvent pour leur survie.



Aujourd’hui, j’étais aux côtés des Britanniques à Londres avec @TRobinsonNewEra. Demain, c’est notre peuple français qui va se lever. pic.twitter.com/47xvZsfkeN — Eric Zemmour (@ZemmourEric) September 13, 2025

Pour Zemmour, le combat est autant civilisationnel que politique. « La plus grande crise, c’est ce que j’appelle le grand remplacement — le remplacement du peuple français de souche… par une population venue du sud, majoritairement musulmane, qui ne s’assimile pas et impose ses propres coutumes et ses lois. »

Il n’a pas mâché ses mots sur les défis intérieurs non plus : « La France est écrasée par des crises en cascade — économiques, politiques, culturelles. Un État obèse, un système social qui donne trop — surtout aux étrangers qui ne travaillent pas. »

Zemmour, souvent poursuivi en justice en France, affirme : « La liberté d’expression n’est plus qu’un mot vide de sens. Je suis attaqué en justice presque chaque mois. »

Quant aux solutions, il a été catégorique : « La seule chose qui peut changer quelque chose, c’est une nouvelle élection présidentielle. Macron doit démissionner. Il n’y a pas d’autre issue. »

Sur l’immigration, Zemmour plaide pour une remigration massive, en s’inspirant de la politique menée par Trump aux États-Unis : « De janvier à juin 2025, l’Amérique a réduit sa population étrangère de 1,5 million. C’est ce que je propose pour la France. Je suis le seul. »

Que l’on soit d’accord ou non avec lui, le message de Zemmour est clair, provocateur, et résonne chez beaucoup.