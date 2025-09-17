« La remigration est indispensable » : le président du parti français Reconquête, Éric Zemmour, s’exprime !
Le président du parti Reconquête, Éric Zemmour, s’est entretenu avec Rebel News au sujet des défis les plus pressants auxquels font face la France et l’Occident.
Je reviens tout juste du centre de Londres, où des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées lors d’un immense rassemblement dirigé par l’activiste britannique Tommy Robinson. L’événement a attiré plusieurs personnalités de haut niveau – notamment Elon Musk (en vidéo), le député européen polonais Dominik Tarczyński, Eva Vlaardingerbroek et la militante Sammy Woodhouse – tous tirant la sonnette d’alarme sur l’avenir des démocraties occidentales.
L’un des discours les plus marquants a été celui du bouillonnant homme politique français Éric Zemmour, chef du parti Reconquête. S’exprimant avec passion et urgence, Zemmour s’est adressé à la foule britannique et, malgré un emploi du temps chargé, m’a accordé quelques minutes pour répondre à mes questions.
« Je suis venu soutenir le peuple anglais qui se soulève », m’a-t-il confié. « Je leur apporte le soutien affectueux du peuple français, et j’espère que les Français en feront autant. »
Partout en Occident, nos peuples dignes se lèvent pour leur survie.— Eric Zemmour (@ZemmourEric) September 13, 2025
Aujourd’hui, j’étais aux côtés des Britanniques à Londres avec @TRobinsonNewEra. Demain, c’est notre peuple français qui va se lever. pic.twitter.com/47xvZsfkeN
Pour Zemmour, le combat est autant civilisationnel que politique. « La plus grande crise, c’est ce que j’appelle le grand remplacement — le remplacement du peuple français de souche… par une population venue du sud, majoritairement musulmane, qui ne s’assimile pas et impose ses propres coutumes et ses lois. »
Il n’a pas mâché ses mots sur les défis intérieurs non plus : « La France est écrasée par des crises en cascade — économiques, politiques, culturelles. Un État obèse, un système social qui donne trop — surtout aux étrangers qui ne travaillent pas. »
Zemmour, souvent poursuivi en justice en France, affirme : « La liberté d’expression n’est plus qu’un mot vide de sens. Je suis attaqué en justice presque chaque mois. »
Quant aux solutions, il a été catégorique : « La seule chose qui peut changer quelque chose, c’est une nouvelle élection présidentielle. Macron doit démissionner. Il n’y a pas d’autre issue. »
Sur l’immigration, Zemmour plaide pour une remigration massive, en s’inspirant de la politique menée par Trump aux États-Unis : « De janvier à juin 2025, l’Amérique a réduit sa population étrangère de 1,5 million. C’est ce que je propose pour la France. Je suis le seul. »
Que l’on soit d’accord ou non avec lui, le message de Zemmour est clair, provocateur, et résonne chez beaucoup.
Alexandra Lavoie
Quebec based Journalist
Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.