Le conformisme moderne, analysé par François Fournier

Un regard plus approfondi sur le livre NPC: La fabrication du conformiste, avec son auteur François Fournier, connu sous le pseudonyme de Frank le Dédômiseur.

Alexandra Lavoie
  |   November 16, 2025   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Philosophe de formation, chroniqueur à Radio X et coanimateur du balado Ian et Frank, François Fournier – connu sous le pseudonyme de Frank Le Dédômiseur – signe un essai intitulé NPC : la fabrication du conformiste. Dans cet ouvrage, il s’attaque à ce qu’il appelle « la pensée prêt-à-porter » qui domine notre époque.

« C’est un auditeur qui m’a appris ce que voulait dire NPC, explique-t-il. Dans les jeux vidéo, le non-player character, c’est celui qui n’est pas contrôlé par le joueur. Sur Internet, c’est devenu une analogie pour parler de ceux qui répètent des phrases toutes faites sans réelle compréhension. »

L’idée du livre, raconte-t-il, est née après la dernière élection fédérale, qu’il décrit comme « un référendum anti-Trump ». Selon lui, « les gens, anxieux à cause des crises, adoptent des toutes faites », des slogans qui remplacent la réflexion.

Pour Fournier, ce conformisme n’est pas uniquement québécois : « On pensait les Ontariens plus terre-à-terre, mais on s’est rendu compte qu’ils étaient aussi émotifs que nous. » Il souligne toutefois certaines particularités locales : « Au Québec, on a ce que j’appelle l’esprit moutonnier, une vieille corde sensible héritée de notre culture terrienne et catholique. »

L’auteur voit dans les réseaux sociaux un puissant amplificateur : « Aujourd’hui, une vidéo vue 600 000 fois en quelques heures crée une vague d’opinion instantanée. Les idées deviennent des objets de consommation. »

Le danger, prévient-il, est la perte de l’esprit critique : « Si les gens cessent de penser par eux-mêmes, ils deviennent manipulables. » Son remède ? Lire ceux qui ne pensent pas comme nous : « Ça aide à se former l’esprit et à sortir des silos idéologiques. »

NPC est disponible sur Amazon, où l’auteur espère provoquer « une réflexion, pas une adhésion ».



