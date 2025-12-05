Magali Picard et la controverse entourant le projet de loi 3 : Analyse de Gabriel Giguère

* Le projet de loi 3 a été adopté par le gouvernement après l’enregistrement de cette entrevue. *



Le projet de loi 3, présenté par le gouvernement Legault, vise à renforcer la transparence financière des syndicats québécois et à encadrer l’utilisation des cotisations pour des activités politiques. Chaque année, les organisations syndicales administrent plus d’un milliard de dollars, et certains épisodes médiatisés — voyages à Dubaï, dépenses de représentation ou participation à des mouvements militants — ont alimenté un débat public sur leur gouvernance. Selon les sondages, environ 81 % des Québécois souhaitent une transparence accrue.

Pour analyser les implications du projet, Rebel News s’est entretenu avec Gabriel Giguère, analyste senior en politiques publiques à l’Institut économique de Montréal (IEDM). Selon lui, la réforme proposée introduit essentiellement un changement dans la façon dont les cotisations facultatives sont versées. « Le projet de loi 3, ce que ça vient créer fondamentalement, c’est une nouvelle cotisation, » explique-t-il, rappelant que les travailleurs versent déjà environ 1,5 % de leur salaire aux syndicats.

Giguère soutient que la mesure vise principalement à clarifier l’usage des fonds destinés au militantisme : « Les syndicats utilisent de l’argent des travailleurs syndiqués pour des activités qui ne sont pas liées à leur mandat de base, donc laissons le droit aux travailleurs de choisir. » Il insiste également sur l’importance du vote secret prévu pour autoriser ces dépenses : « C’est donner plus de pouvoir aux travailleurs syndiqués du Québec. »

Interrogé sur la forte opposition exprimée par certains dirigeants syndicaux, il parle d’« enflure verbale » et juge que les critiques d’« extrême droite » associées au projet de loi sont « ridicules ». Selon lui, cette réaction refléterait une inquiétude plus profonde : « S’ils ont peur, c’est probablement parce qu’ils savent qu’ils sont en décalage avec leurs bases. »

Le projet de loi prévoit également un rapport financier annuel pour documenter les dépenses militantes. « Comme ça, les travailleurs ne vont pas l’apprendre dans le Journal de Montréal que leur argent sert à payer des bouteilles de whisky ou des bons T-bones, » illustre Giguère.

Selon l’IEDM, cette réforme viserait à rétablir un équilibre entre la liberté syndicale et le droit des travailleurs à une information complète et accessible sur l’usage de leurs cotisations.