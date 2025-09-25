Manifestation des camionneurs du Québec contre les conducteurs illégaux

Le lundi 22 septembre, des camionneurs à travers le Québec ont organisé des manifestations simultanées sous la bannière « Assez, c’est assez pour sauver l’industrie du camionnage », un mouvement en pleine expansion soutenu par plus de 14 000 signatures sur une pétition en ligne. Leur revendication principale : que le gouvernement du Québec applique strictement les lois existantes sur le camionnage et réprime les conducteurs non formés et les permis frauduleux — notamment ceux provenant d’autres provinces.

« Nous voulons retrouver la sécurité sur nos routes », a déclaré Steve Bourgeois, porte-parole du mouvement. « Des conducteurs illégaux circulent ici sans permis, sans assurance, sans expérience, et ils causent des accidents. »

''Les chauffeurs illégaux, qui viennent majoritairement de l'Ontario, ils roulent ici sans permis, sans assurance, sans expérience et causent des accidents et tuent du monde sur nos routes. Donc, on veut que le gouvernement se réveille et arrête tout ça immédiatement.''… pic.twitter.com/TPRchm6DfB — Guillaume Roy (@guillaum3roy) September 22, 2025

La manifestation survient après plusieurs mois de collisions en hausse impliquant des poids lourds. Beaucoup de ces incidents sont liés à des conducteurs n’ayant pas suivi la formation requise ou utilisant des permis frauduleux — nombre d’entre eux venant de l’Ontario. Bourgeois affirme que l’application des règles au Québec a été presque inexistante. « Depuis mars, il n’y a plus d’inspecteurs routiers. Le gouvernement ne fait rien. Tout ce que nous demandons, c’est que les lois existantes soient appliquées. »

En Ontario, en revanche, des mesures ont été prises — plus de 185 conducteurs ont été suspendus pour fraude et plus de 1 200 lettres d’avertissement ont été envoyées. « En Ontario, ça bouge. Au niveau fédéral aussi. Mais au Québec, c’est le sommeil profond », a ajouté Bourgeois.

“Enough is Enough, Save the Trucking industry.”



This morning, truckers are protesting for stronger road safety measures due to illegal practices in the trucking industry. pic.twitter.com/7kdYTRz3jP — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) September 22, 2025

La manifestation de lundi a été coordonnée avec le ministère des Transports du Québec et la police pour garantir que les voies d’urgence restent dégagées. Mais Bourgeois a averti que les actions hebdomadaires se poursuivront tant que rien ne changera. « Il y aura des manifestations tous les lundis jusqu’à ce que quelque chose bouge. » Il a également pointé du doigt les entreprises qui embauchent des conducteurs illégaux, affirmant qu’elles « encouragent ces pratiques ».

Par-dessus tout, il a appelé les Québécois à se mobiliser. « Contactez votre député. Ce n’est pas seulement une question de camionneurs — c’est une question de sécurité pour tous sur les routes. »