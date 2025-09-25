Manifestation des camionneurs du Québec contre les conducteurs illégaux

La frustration et l’inquiétude croissantes au sein de l’industrie ont poussé les camionneurs à se mobiliser et à exiger des comptes.

Alexandra Lavoie
  |   September 25, 2025   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Le lundi 22 septembre, des camionneurs à travers le Québec ont organisé des manifestations simultanées sous la bannière « Assez, c’est assez pour sauver l’industrie du camionnage », un mouvement en pleine expansion soutenu par plus de 14 000 signatures sur une pétition en ligne. Leur revendication principale : que le gouvernement du Québec applique strictement les lois existantes sur le camionnage et réprime les conducteurs non formés et les permis frauduleux — notamment ceux provenant d’autres provinces.

« Nous voulons retrouver la sécurité sur nos routes », a déclaré Steve Bourgeois, porte-parole du mouvement. « Des conducteurs illégaux circulent ici sans permis, sans assurance, sans expérience, et ils causent des accidents. »

La manifestation survient après plusieurs mois de collisions en hausse impliquant des poids lourds. Beaucoup de ces incidents sont liés à des conducteurs n’ayant pas suivi la formation requise ou utilisant des permis frauduleux — nombre d’entre eux venant de l’Ontario. Bourgeois affirme que l’application des règles au Québec a été presque inexistante. « Depuis mars, il n’y a plus d’inspecteurs routiers. Le gouvernement ne fait rien. Tout ce que nous demandons, c’est que les lois existantes soient appliquées. »

En Ontario, en revanche, des mesures ont été prises — plus de 185 conducteurs ont été suspendus pour fraude et plus de 1 200 lettres d’avertissement ont été envoyées. « En Ontario, ça bouge. Au niveau fédéral aussi. Mais au Québec, c’est le sommeil profond », a ajouté Bourgeois.

La manifestation de lundi a été coordonnée avec le ministère des Transports du Québec et la police pour garantir que les voies d’urgence restent dégagées. Mais Bourgeois a averti que les actions hebdomadaires se poursuivront tant que rien ne changera. « Il y aura des manifestations tous les lundis jusqu’à ce que quelque chose bouge. » Il a également pointé du doigt les entreprises qui embauchent des conducteurs illégaux, affirmant qu’elles « encouragent ces pratiques ».

Par-dessus tout, il a appelé les Québécois à se mobiliser. « Contactez votre député. Ce n’est pas seulement une question de camionneurs — c’est une question de sécurité pour tous sur les routes. »

