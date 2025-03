Mark Carney devrait-il être investigué pour ses briefings confidentiels? La réponse de Poilievre

Mark Carney est le principal prétendant à la direction du Parti libéral pour remplacer Justin Trudeau en tant que premier ministre. Il n'est ni élu, ni ministre du cabinet, ni membre du gouvernement ayant une autorisation de sécurité.

Alors pourquoi reçoit-il des briefings confidentiels sur les tarifs commerciaux de Trump de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly?

J'ai posé cette question à Pierre Poilievre lors d'une conférence de presse ce matin: pense-t-il que cela justifie une enquête de la GRC? Voici sa réponse: Que pensez-vous de la réponse de Poilievre?

Nous aimerions poser la même question à Carney, mais ses apparitions médiatiques sont étroitement contrôlées. Il a appelé la police contre des journalistes indépendants lors du lancement de sa campagne et a systématiquement esquivé les questions de Rebel News.

À quelles autres informations confidentielles du gouvernement Mark Carney a-t-il accès? Ces informations sont-elles également partagées avec d'autres candidats à la direction libérale? Nous continuerons à poser ces questions jusqu'à ce que nous arrivions au fond de cette affaire.

P.S. Non seulement Mark Carney reçoit des briefings gouvernementaux confidentiels, mais il a également été assigné à une protection personnelle de la GRC. Le concours à la direction n'est pas encore terminé et il agit déjà comme le premier ministre.

