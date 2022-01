Maxime Bernier weighs in on the COVID restrictions in Quebec while attending a lockdown protest

E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Several thousand people gathered on January 8 — an extremely cold day — in the Old Port of Montreal to express their frustration with the ever-increasing measures.

With the recent imposition of a curfew, and with the fully vaccinated soon to lose the privileges associated with the vaccine passport if they don't accept a booster dose, both vaccinated and unvaccinated were present at this protest with an energy that was palpable.

People's Party of Canada leader Maxime Bernier was present and offered a speech.

We interviewed both sides, the demonstrators as well as the people outside of the protest. It's always interesting to try to understand both sides of the story.

Is it the fault of the unvaccinated that the COVID measures are back? Are people thinking of leaving the province, and if so, where to? Many interesting questions for the people of Quebec to answer.

I was fortunate to have my colleague, Lincoln Jay, with me that weekend, after he came from Toronto to cover the events with me in both of Canada's official languages. So, if you would like to help us cover these stories, please visit LockdownReports.com and make a donation to support us!

Plusieurs milliers de personnes se sont réunies en cette journée extrêmement froide dans le Vieux-Port de Montréal afin d’exprimer leur frustration vis-à-vis les mesures qui ne cessent d’augmenter.

Avec la récente imposition d'un couvre-feu, et avec les doublements vaccinés qui vont bientôt perdre leurs privilèges reliés au passeport vaccinal s’ils n’acceptent pas la troisième dose, vaccinés et non-vaccinés étaient présents avec une grande énergie qui était palpable.

Le chef du PPC, Maxime Bernier, était présent et a offert un discours. Nous avons questionné les deux côtés de la médaille, les manifestants ainsi que les personnes à l'extérieur de la manifestation. Il est toujours intéressant d’essayer de comprendre les deux côtés de l’histoire.

Est-ce que c’est la faute des non-vaccinés si les mesures sont de retour? Est-ce que les gens pensent à quitter la province, et si oui, pour aller où? Plusieurs questions intéressantes pour connaître l’opinion de la population.

De plus, j’ai eu la chance d’avoir avec moi mon collègue, Lincoln Jay, qui est venu de Toronto cette fin de semaine-là afin de couvrir les événements avec moi dans les deux langues officielles du Canada. Donc, si vous désirez nous aider à couvrir ces reportages, veuillez visiter le LockdownReports.com et faites un don pour nous soutenir!