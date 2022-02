Maxime Bernier: Will the Freedom Convoy save Canada?

E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

A press conference was held at the Marriott Hotel not only by Maxime Bernier, but also by scientists, doctors, truckers, and others who joined to shed light on the current situation.

I had time to ask Maxime Bernier a few questions. It was nice to see that not only the mainstream media were present, but also independent journalists, which created a certain debate in the place.

Bernier described the importance of leadership in these times, referring at the same time to the courage of Liberal MP Joel Lightbound, who recently decided to resign from his position and denounce the behaviour of his party's leader, Justin Trudeau.

I also asked him to debunk the confusion about who is responsible for the overreaching health measures and if he believed that the Freedom Convoy movement would help bring about change in Canadian politics.

Une conférence de presse a été tenue à l'hôtel Marriott non seulement par Maxime Bernier, mais aussi par des scientifiques, des médecins, des camionneurs, et d'autres personnes qui se sont jointes pour faire la lumière sur la situation actuelle.

J'ai eu le temps de poser quelques questions à Maxime Bernier. C'était agréable de voir que non seulement les médias traditionnels étaient présents, mais aussi des journalistes indépendants qui ont créé un certain débat dans la place.

Bernier nous a décrit l'importance d'agir en leader dans les temps qui courent, faisant en même temps référence au courage du député libéral Joël Lightbound, qui a dernièrement décidé de se retirer de sa position et de dénoncer le comportement de son chef de parti, Justin Trudeau.

J'lui ai aussi demandé de démystifier la confusion entourant qui est responsable des mesures sanitaires exagérées et s'il croyait que le mouvement du convoi de la liberté allait aider à apporter du changement dans les politiques canadiennes.