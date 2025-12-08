MISE À JOUR : Le présumé poseur de fumigènes travaille toujours pour le ministère de la Défense nationale

Alexa Lavoie de Rebel News revient sur le cas de Gabriel Lepage, l’homme soupçonné d’avoir déclenché des fumigènes dans une église de Montréal lors de l’événement de Sean Feucht en juillet.

Même après l’avoir identifié et avoir découvert ce qui semble être des liens avec Antifa, il est toujours employé par le ministère de la Défense nationale, travaillant confortablement depuis son domicile.

Des sources ont confirmé que M. Lepage travaille à distance depuis que Rebel News l’a confronté devant la base militaire en septembre. Ce jour-là, Alexa Lavoie avait appelé le SPVM pour leur demander de venir identifier le suspect. Ils ne se sont jamais présentés.

Alexa raconte que ce qui l’a le plus frappée durant cette rencontre, c’est le calme de l’individu. Il n’a pas bronché, n’a pas réagi — il est resté complètement immobile et s’est contenté de dire : « Je ne parle pas à Rebel News. »

Quand quelqu’un vous poursuit, la plupart des gens affichent instinctivement un air de surprise ou de confusion. Mais pas lui. C’était presque comme s’il savait que Rebel News finirait par arriver. Et oui, il portait les mêmes chaussures de course que celles aperçues dans les images de l’église.

Alexa a attendu la police, mais elle n’est jamais venue. Pourtant, des militants Antifa ont eu le temps d’arriver exactement à l’endroit où elle se trouvait, apparemment pour protéger le présumé poseur de fumigènes.

Par la suite, une sergente-détective a contacté Alexa pour lui demander une rencontre afin de recueillir des preuves. Bien qu’Alexa ait accepté, la rencontre a été reportée… et finalement n’a jamais eu lieu.



Des mois plus tard, Alexa a relancé les relations médias du SPVM pour obtenir des nouvelles de l’enquête.

Constatant que rien ne semblait avancer, elle a de nouveau contacté directement la sergente-détective.



Résumé : Un militant présumé d’extrême gauche, apparemment lié à Antifa, employé par le ministère de la Défense nationale, accusé d’avoir lancé des fumigènes dans un lieu de culte — obligeant certains participants à évacuer — continue sa vie sans la moindre conséquence visible. Et, jusqu’ici, ni la police ni le gouvernement ne semblent vouloir agir.

Le reportage d’Alexa a même attiré l’attention de députés à la Chambre des communes. Malgré cela, rien.

Pendant ce temps, d’autres employés de Rebel News ont été récemment arrêtés sur la base d’accusations non étayées. Pourtant, un suspect filmé, identifiable, accusé d’avoir perturbé un service religieux et lancé des dispositifs fumigènes, ne fait face à aucune conséquence. La classe politique et les forces de l’ordre semblent protéger cet individu.

Pourquoi ? Pourquoi l’extrême gauche — y compris les activistes proches d’Antifa et d’autres réseaux extrémistes — bénéficie-t-elle de protection ? Ce sont des questions légitimes.

Et un dernier détail : de façon incroyable, M. Lepage est même attendu à la fête de Noël du travail.