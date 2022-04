Mixed reactions following pivotal Quebec byelection

E-transfer (Canada):

Voir plus bas sur la page pour l'article et la vidéo en français.

Byelections were held in the Marie-Victorin riding in Longueuil, Quebec. Many people consider this election to be a preview of what the next general election in Quebec will look like.

The different parties had a lot of pressure on their shoulders to get their representative candidate elected. Despite our various emails to the different political parties, none of them responded to us, except for the Conservative Party of Quebec.

The first rally we wanted to attend was that of the CAQ and François Legault, at the Le Milan restaurant. We were denied access, but we took the opportunity to interview some of the protesters who were present in front of the building.

We then went to the L'Gros Lux restaurant, where the Conservative Party of Quebec was holding a rally. The results were quite surprising — a riding, which for several decades had a PQ majority, was won by the CAQ.

Anne Casabonne, the Conservative candidate in the riding, gave us her impressions, and the leader of the Conservative Party, Éric Duhaime, took the time to answer some of our questions.

For more of our 2022 Quebec elections coverage, visit QuebecElections.ca!

Des élections partielles ont eu lieu dans la circonscription de Marie-Victorin, à Longueuil. Plusieurs personnes considèrent que cette élection sera un avant-gout de ce qu'aura l'air l'élection générale provinciale.

Les différents partis avaient beaucoup de pression sur les épaules afin de faire élire leur candidat représentatif. Malgré nos différents courriels envoyés aux différents partis politiques, aucun d’entre eux ne nous a répondu, mis à part le Parti conservateur du Québec.

Le premier rassemblement dont nous avons voulu prendre fut celui de la CAQ et François Legault, au restaurant le Milan. L’accès nous a été refusé, mais nous avons saisi l’opportunité d’interviewer quelques manifestants qui étaient présents devant l’établissement.

Nous nous sommes rendu par la suite au restaurant L’Gros Lux, où il y avait le rassemblement du Parti conservateur du Québec. Les résultats furent assez étonnants. Un comté, qui depuis plusieurs dizaines d’années, était majoritaire péquiste, fut remporté par la CAQ.

Anne Casabonne, la candidate conservatrice du comté, nous a livré ses impressions, et le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, a pris le temps de répondre à quelques-unes de nos questions.

Pour voir tous nos reportages sur les élections provinciales du Québec de 2022, visitez le ElectionsQuebec2022.ca!