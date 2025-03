Prenez part à la campagne 'For Canada' d’Ezra Levant

Ezra Levant, fondateur de Rebel News, a annoncé le lancement de For Canada, un groupe de campagne de tiers parti officiellement enregistré auprès d’Élections Canada. Cette initiative, distincte de Rebel News, vise à s’attaquer directement à Mark Carney en vue de l’élection fédérale du 28 avril.

L’objectif de For Canada est de révéler des éléments du parcours de Carney que les médias traditionnels et même le Parti conservateur pourraient éviter d’aborder. Ancien gouverneur de la Banque du Canada et candidat en tête du Parti libéral, Carney est une figure controversée.

Il n’a pas vécu au Canada depuis plus de dix ans, détient trois passeports et s’est déjà identifié comme Européen plutôt que Canadien. Il a également joué un rôle clé dans l’exclusion de 250 000 électeurs lors de la course à la direction du Parti libéral et entretient des liens étroits avec le Forum économique mondial et les Nations unies. Plus récemment, il a voté pour transférer le siège social de son entreprise de Toronto à New York.

Ezra Levant ne se contente pas de dénoncer ces faits : il passe à l’action. For Canada a déjà déployé un camion publicitaire à Ottawa exposant les liens familiaux entre Mark Carney et Ghislaine Maxwell, reconnue coupable de trafic sexuel aux côtés de Jeffrey Epstein.

En tant que campagne de tiers parti, For Canada peut lever et dépenser jusqu’à 600 000 $ pour financer des publicités, des brochures et des panneaux d’affichage. Contrairement aux partis politiques, il n’existe aucune limite aux dons individuels.

L’idée de cette initiative est née après qu’Ezra Levant ait combattu Élections Canada pendant cinq ans au sujet de son livre The Libranos. Ce combat l’a poussé à utiliser les règles électorales à son avantage.

Rebel News continuera son travail journalistique, mais For Canada représente une approche politique distincte. Ezra Levant a fait le premier don pour lancer la campagne. Les Canadiens intéressés peuvent en apprendre davantage et contribuer en visitant www.ForCanada.ca.