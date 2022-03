Protesters rally in front of Quebec Parliament for children's future

E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Rebel News Network Ltd.

PO Box 61056 Eglinton/Dufferin RO

Toronto, ON M6E 5B2 Crypto

Another protest took place in Quebec City in front of the Parliament on Saturday, March 19. This time, the day was dedicated to the future of children and many toys were offered to those who were present.

Music and games animated the day despite the snowstorm that was starting. The demonstrators even created a human chain along René-Lévesque boulevard to show how they are united by this cause.

It was an energetic demonstration that brought many families together. I also took the time to discuss the looming Bill 28, that would give the Legault government exceptional powers.

Une autre manifestation a eu lieu dans la ville de Québec devant le parlement samedi, le 19 mars dernier. Cette fois-ci, la journée était consacrée à l’avenir des enfants et plusieurs jouets étaient offerts à ceux qui étaient présents.

Musique et jeux ont animé la journée malgré la tempête de neige qui commençait. Les manifestants ont même créé une chaîne humaine le long du boulevard René-Lévesque afin de démontrer comment ils sont unis par cette cause.

Ce fut une manifestation pleine d’énergie qui a rassemblé plusieurs familles ensemble. J’ai également pris le temps de discuter du projet de loi 28 qui plane au-dessus des québécois et qui donnerait des pouvoirs exceptionnels au gouvernement Legault.