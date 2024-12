Quand la Liberté de Presse Est Menacée : Les Voix des Médias Indépendants

Cette conférence explore les enjeux liés à l'avenir des médias et à la liberté d'expression en Occident. Organisée par Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média, elle réunit quatre intervenants experts dans le domaine du journalisme indépendant.

Parmi eux, Alexis Poulin, éditorialiste français spécialiste en politique internationale, Nicolas Vidal, fondateur du média Putsch et reporter sur le terrain, ayant couvert plusieurs événements populaires tels que les Gilets jaunes et la crise des agriculteurs. Ian Sénéchal, chroniqueur politique québécois et podcaster à Ian et Frank, et Alexandra Lavoie, journaliste et reporter québécoise de Rebel News, qui partage son expérience sur le terrain, notamment lors du convoi des camionneurs et sur la relation entre les journalistes indépendants et l'élite.

Les discussions portent sur les défis auxquels font face les médias alternatifs, notamment la censure croissante, le manque de financement indépendant, ainsi que la pression politique et sociale sur la liberté d'expression.

Ils abordent également l’évolution du paysage médiatique, en particulier le contraste entre les médias traditionnels et les médias alternatifs qui gagnent en visibilité. Ils dénoncent les pratiques de manipulation de l'information et l'impact de la pression politique sur les journalistes.

Enfin, la conférence met en lumière l'importance de défendre la liberté d'expression dans un monde où la censure devient de plus en plus présente, notamment à travers des lois et des actions politiques. Les participants soulignent que, malgré les obstacles, l'essor des médias alternatifs représente une lueur d’espoir pour l'avenir de l’information indépendante.

Jérôme Blanchet-Gravel :

« Les médias traditionnels font deux choses avec nous. Soit ils nous salissent, soit ils font semblant de nous ignorer. »

« C'est clair que les politiciens ont conscience d'avoir perdu le contrôle du message, et c'est ça qu'ils craignent. »

« Le point de rupture est économique, c'est-à-dire que le modèle économique des grands médias est actuellement fondé sur le gaspillage. »

Alexis Poulin :

« Une censure en démocratie, c'est grave, c'est quelque chose d'inacceptable. »

« Si les journalistes faisaient leur travail, Macron serait déjà barré. »

Ian Sénéchal :

« Les gens ont peur du regard des autres, ils ont peur de perdre leur emploi, ils ont peur de perdre une avancée au niveau de l'emploi, et c'est ainsi que les gens en viennent à s'autocensurer. »

Nicolas Vidal :

« Sans Internet, sans les plateformes, sans nos téléphones, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir des centaines, voire des milliers d'abonnés et toute une série de vidéos, de podcasts. »

Alexandra Lavoie :

« Dites-vous que ce ne sont pas les médias d'État qui se font scruter sur ce qu'ils disent. Ce sont les petits médias comme nous qui se font observer religieusement pour voir si nous disons quelque chose de 'incorrect'. »

« La police devrait savoir qu'il y a une liberté de presse. Mais maintenant, elle est devenue le cheval de Troie pour bloquer les médias indépendants. »