'Enough is enough': Quebec sees one of its largest protests against the lockdown measures

On the last day of Quebec's curfew, a demonstration took place in front of the parliament in Quebec City.

Several thousand people gathered despite the glacial Quebec winter. Lively music was playing to keep people dancing and warm. Vaccinated or not, everyone was there to send their message to the government that 'enough is enough'.

The second curfew was the straw that broke the camel's back; it was not well accepted by the population, especially with the closing of restaurants and businesses.

This demonstration began with several speeches and ended with a march through the streets of the upper town.

This was one of the largest protests to take place in Quebec City since the beginning of the pandemic. With the increasingly restrictive measures, more and more people of all ages are taking part in these events.

I interviewed several people that day to find out what they thought about the measures and if they were affected by them. The atmosphere was positive and fun, people mingled and made new connections.

In short, it was another wonderful event and as we all know, the energy was there once again!

À la dernière journée du couvre-feu à Québec, une manifestation a pris place devant le parlement. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblés dans la ville de Québec malgré le froid hivernal québécois. De la musique entraînante jouait en boucle afin de faire danser les gens et de se réchauffer par le fait même. Vaccinés ou non, tous étaient présents afin de faire passer leur message au gouvernement que 'assez c’est assez'. Le deuxième couvre-feu a été la goutte qui a fait déborder le vase, cela n’a pas été bien accepté par la population surtout avec la fermeture des restaurants et commerces.

Cette manifestation a tout d’abord commencé avec plusieurs discours qui se sont soldés par une marche dans les rues de la haute-ville. Une des plus grandes manifestations à être survenue dans la ville de Québec depuis le début de la pandémie. Avec les mesures toujours de plus en plus restrictives, davantage de personnes de toute âge prennent part à ces événements.

J’ai questionné plusieurs personnes cette journée-là afin de connaître leur opinion vis-à-vis les mesures et si cela affectait leur vie. L’ambiance était positive et enjouée, les gens se sont mélangés entre eux et ont fait de nouvelles connections. Bref, encore une merveilleuse manifestation réussie et comme on le sait, l’énergie était encore une fois au rendez-vous!