RÉINFO Québec envoie une mise en demeure au Collège des médecins

Subhead:Les médecins critiquant les mesures de santé publique au Québec affirment que le Collège des médecins du Québec (CMQ) utilise son autorité pour faire taire les voix dissidentes.#

Lors d’une conférence de presse à laquelle assistaient des médias indépendants, Bernard Massi, microbiologiste et immunologiste, accompagné du médecin de famille retraité Robert Béliveau et du généraliste Dr. Simon Ruelland, a évoqué la mise en demeure qu'ils ont adressé au Collège des médecins du Québec.

« Nous pensons qu'il est temps d'agir concrètement », a déclaré Massi. Il a souligné l'absence de réponse du Collège des médecins, la qualifiant de refus de prendre en compte leurs préoccupations. « L'absence de réponse est une réponse en soi », a-t-il précisé. Il a expliqué que l'avis juridique avait été émis pour pousser à un dialogue.

Le Dr Béliveau a raconté son expérience avec les plaintes à son encontre. « Cela a commencé par deux plaintes que j’ai prises à la légère », a-t-il expliqué. « Puis, un plaignant persistant a aggravé la situation, et mes entrevues avec Julie Lévesque ont mené à une enquête officielle. »

L’enquête, a-t-il noté, a cité l’Article 89, qui oblige les médecins à aligner leurs déclarations publiques avec la science médicale établie. « Mais la science médicale peut être détournée », a-t-il averti.

Le Dr Ruelland a expliqué qu’il conseillait à ses patients de ne pas suivre certains traitements et leur prescrivait des suppléments pour leur santé. « J’ai observé des effets secondaires graves, y compris des cancers agressifs », a-t-il affirmé. Malgré ses signalements aux autorités de santé publique, il a indiqué que « rien ne se passe. La même réponse à chaque fois : ‘Nous avons examiné la littérature.’ » Il a critiqué le système de pharmacovigilance du Québec comme étant « pratiquement inexistant. »

Quant aux éventuelles conséquences juridiques, Ruelland est resté ferme. « Je ne travaille pas pour le Collège des Médecins ni pour le ministre Dubé. Je travaille pour mes patients et pour respecter mon serment d'Hippocrate », a-t-il affirmé.

Massi a conclu en exprimant des doutes quant à la mise en place d’une enquête officielle sur les mesures de la pandémie. « Aucun parti politique au Québec ne poussera actuellement pour cela », a-t-il déclaré, ajoutant : « Peut-être que l'Alberta montrera la voie.»