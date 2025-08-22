Sécurité à Montréal : Une mère tire la sonnette d'alarme

À Ville Saint-Laurent, Montréal, la vague de violence continue de secouer les résidentsalorsque la ville a enregistré son 26e homicide de l’année.

Samedisoirdernier, troisjeuneshommesontétépoignardés dans un parc du quartier. Un homme de 22 ans a succombé à sesblessures, tandisquedeuxjeunes de 19 ansontétéhospitalisés, dont l’un demeure dans un état critique.

Ce dramesurvientseulementunesemaine après d’autresagressions à l’arme blanche survenues dans deux bars, dontle Vegas Lounge à Côte-des-Neiges, où un homme de 48 ans a ététué et un autregrièvementblessé. Malgré la multiplication des attaques, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirméqu’aucun suspect n’a étéarrêté.

Les habitants affirmentque la peurdominedésormaisleurquotidien. Unemère de troisenfants, qui habitedirectement dans lesecteur, a racontéavoirtraverséle parc quelques instants après l’attaque.

« Il y avaitunegrossefoule. La police étaitlà. Plein de gens entouraient les blessés. Eh bien, jediraisqu’ilvautmieuxéviterle parc maintenant », a-t-elledéclaré, ajoutant : « C’est un endroittrès familial. Il n’auraitjamaisdû y avoir de poignardage. Il n’auraitjamaisdû y avoird’armes. Je necomprends pas ce qui arrive à notre pays. C’étaitautrefois un endroit beau et sécuritaire et maintenant, apparemment, on en est déjà au 26e homicide, et l’annéeest loin d’être terminée. »

Son inquiétude se concentre surtout sur la sécurité des enfants. « Quandj’avaisl’âge de mesenfants, autour de 10, 11 ans, j’avais la permission d’allerjouerdevant la maison. Aujourd’hui, jenelaisse pas mesenfantss’éloigner de deux pas tellement j’ai peur de ce qui pourraitleur arriver ici », a-t-elleexpliqué.

Au-delà de la violence, elledénonceaussi la dégradation des conditions de vie et un manque de leadership efficace. « Il y a eu un grand changement, mais pas pour lemieux… Parfois, jenepeuxmême pas sortir de chez moi sans me faire harceler. Les choses se sontvraimentdétérioréesici. Ce n’est plus sécuritaire. »