Sherbrooke curfew protest handled peacefully by police

Malgré l’annonce de la levée du couvre-feu faite par le Premier ministre François Legault, les manifestants ont quand même tenu à défier cette mesure et cette fois-ci, dans la région de Sherbrooke.

Quand je suis arrivée sur les lieux, quelques policiers étaient déjà présents. Ils ont pris le temps d’identifier toutes les personnes présentes et ensuite, les policiers ont laissé les manifestants marcher dans la ville. Musique au rendez-vous, les manifestants se sont promenés pour permettre aux gens d’entendre ce qu’ils avaient à dire. Ils se sont rendus devant un CHSLD où ces derniers ont allumé des lampions en mémoire des personnes décédées durant la première vague de la pandémie sous l’autorité du gouvernement de François Legault. Ils continuent à réclamer une enquête publique et indépendante afin de mettre de la lumière sur ce qui s’est réellement passé dans ces établissements.

J’ai questionné certains d’entre eux par rapport aux impacts des nouvelles mesures dans leur vie. À la fin de la manifestation, les gens se sont regroupés au point de départ. Les policiers ont alors quitté et les manifestants ont pu célébrer en paix pour le reste de la soirée. Ce fut des seules désobéissances de couvre-feu à avoir été gérée de manière pacifique de la part des policiers, ainsi que des personnes présentes.

Despite Premier François Legault's announcement that the curfew would be lifted, protesters still insisted on defying this measure, this time in the Sherbrooke area.

When I arrived on the scene, some police officers were already present.

They took the time to identify all the people present, and then they let the demonstrators march through the city.

Accompanied by music, the demonstrators walked around to let people hear what they had to say. They went in front of a nursing home, where they lit lanterns in memory of those who died during the first wave of the pandemic under Premier Legault's government.

The protesters continue to call for a public and independent inquiry to shed light on what really happened in these institutions.

I asked some of the protesters about the impact of the new measures on their lives.

At the end of the demonstration, people regrouped at the starting point. The police then left and the protesters were able to celebrate in peace for the rest of the evening. This was one of the few curfew disobediences that was handled peacefully by the police and the people present.