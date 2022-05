Should we keep wearing masks in Quebec?

Voir plus bas sur la page pour l'article et la vidéo en français.

The verdict is in — the Quebec government has finally stopped pushing back the date for the lifting of mask mandates in public places.

After several changes to the date, Quebecers no longer seem to believe what they're promised. Despite this measure being lifted, the media continue mentioning that more COVID-19 waves will come eventually.

Should we push the date back again, or simply eradicate the measure once and for all? An issue on which people seemingly can't reach a consensus on.

That's why we decided to go directly to the people to ask them their opinion regarding mask-wearing.

Le verdict est tombé — le gouvernement du Québec a finalement cessé de repousser la date prévue pour le retrait de l’obligation de porter un masque dans les lieux publics.

Après plusieurs modifications de la date, les Québécois ne semblent plus croire en ce qu’on leur promet. Malgré la levée de cette mesure, les médias continuent de mentionner que d'autres vagues de COVID-19 viendront prochainement.

Devrait-on une fois de plus repousser la date, ou tout simplement éradiquer cette mesure une bonne fois pour toutes?

Une question pour laquelle les gens ne semblent pas pouvoir en arriver à un consensus. C’est pourquoi nous avons décidé d’aller voir les gens directement pour leur demander leur opinion sur le port du masque.