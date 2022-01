Teacher's coalition challenges Quebec government's intent to turn schools into child vaccination centres

By Ezra Levant Fight Vaccine Passports A new civil liberties project — fighting against forced vaccines! Learn More E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Héloïse Landry has been a high school teacher in ethics and religious culture for 20 years. She is co-representative of a class action lawsuit in the Superior Court against the government for systemic violence and administrative harassment against Quebec teachers.

She is also the founder of the CÉDH (Collectif Éducation et Droits Humains) which filed a letter to the Minister of Education. This coalition refuses to collaborate in the medical experimentation of "vaccination" of 5- to 11-year-olds in Quebec schools. She, as well as the coalition, consider that the vaccination of 5- to 11- year-olds in schools poses numerous ethical dilemmas. They also consider that parents are not adequately informed.

Furthermore, she believes that their teaching task in no way gives them the right — nor the power — to advise a parent or a child on this "vaccination," on its short, medium, or long term effects.

Here is what she has to say about their approach.

Héloïse Landry est enseignante au secondaire en éthique et culture religieuse depuis 20 ans. Elle est coreprésentante d’un recours collectif en Cour supérieure contre le gouvernement pour les violences systémiques et le harcèlement administratif faits aux enseignants du Québec.

De plus, elle est l’initiatrice du CÉDH (Collectif Éducation et Droits Humains) qui a déposé une lettre au ministre de l’Éducation. Le collectif refuse de collaborer à l’expérimentation médicale de la « vaccination » des 5-11 ans dans les écoles du Québec. Elle, ainsi que le collectif, considèrent que la vaccination des 5 à 11 ans dans les écoles pose de nombreux dilemmes d’ordre éthique. Ils considèrent également que les parents ne sont pas informés adéquatement.

Par ailleurs, elle estime que leur tâche d’enseignement ne leur donne en aucun cas le droit — ni le pouvoir — de conseiller un parent ou un enfant sur cette « vaccination », sur ses effets à court, moyen ou long terme.

Voici ce qu’elle a, a nous dire par rapport à leur démarche.