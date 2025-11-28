Un ex-policier témoigne du trafic de tabac et de drogues

Les criminels deviennent « plus raffinés dans leurs méthodes », prévient l’ancien enquêteur de la police du Québec, Danny Fournier. « Tabac, cocaïne, drogues — parfois même des êtres humains. La marchandise n’a pas d’importance. »

Alexandra Lavoie
  |   November 28, 2025   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Au Westin Hotel, Danny Fournier, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, décrit un paysage criminel transformé. Après des décennies à lutter contre le crime organisé et à diriger les opérations anti-contrebande du Québec dans le cadre du programme Accès, Fournier est aujourd’hui directeur principal de la prévention du commerce illicite chez Rothmans, Benson & Hedges Canada — et l’un des premiers au pays à avoir mis sur pied un programme de surveillance en ligne visant les ventes illicites.

« Depuis 2022, on observe une résurgence des opérations illicites — mais en ligne », prévient-il. Ce qui relevait autrefois de la contrebande physique, sur le terrain, s’est déplacé vers le web ouvert. « Pas besoin d’aller sur le deep web ou le dark web, » dit Fournier. « Sur Internet ouvert, on peut trouver à peu près n’importe quelle substance — tabac de contrebande, drogues, armes à feu. »

Il voit ce virage comme la conséquence directe de criminels devenus « plus raffinés dans leurs méthodes », tandis que les forces de l’ordre peinent à suivre. Son équipe intervient pour combler des lacunes majeures : « Nous complétons le travail des services policiers lorsqu’il y a des pénuries de ressources, » explique-t-il. Quand des machines destinées à la fabrication de cigarettes sont interceptées à la frontière, « c’est nous qui les inspectons, les identifions et rédigeons le rapport permettant leur saisie. »

La formation est également devenue essentielle. « Cette expertise s’était perdue, » constate Fournier. « L’an dernier, nous avons formé plus de 2 000 policiers à travers le Canada. »

Mais malgré ces avancées, le terrain reste loin d’être égal.

Dans des provinces comme l’Ontario, souligne-t-il, « le marché illicite représente environ 50 % de toutes les cigarettes. » À cela s’ajoute la réalité politique délicate des interventions sur les réserves autochtones : « Comme société, on choisit de ne pas intervenir physiquement sur certains territoires… C’est un choix politique. »

Résultat : une application inégale de la loi à travers le pays.

Le crime organisé, rappelle Fournier, se moque de la nature de la marchandise : « Tabac, cocaïne, drogues — parfois même des êtres humains. La marchandise n’a pas d’importance. »

Son message est clair : « La police doit se concentrer sur les crimes graves. Des partenaires comme nous peuvent s’occuper du reste. »

Please sign our petition to 'Free the Nicotine' and break Big Pharma’s grip on Canadian policy!

2,117 signatures
Goal: 10,000 signatures
meta-img

In most reasonable countries, nicotine pouches are sold freely in corner stores, supermarkets, and online. They’re tobacco-free, smoke-free, and a proven safer alternative for adult nicotine users.

In Canada? They’re treated like a controlled substance — locked away behind pharmacy counters and sold one can at a time, like you’re asking for fentanyl. Not because they’re dangerous, but because Big Nicotine Gum — made by Big Pharma — doesn’t want the competition.

Sign our petition calling on the government to break Big Pharma’s grip and let Canadians choose safer nicotine.

Because if you can buy a pack of cigarettes, a bottle of vodka, a bag of weed, or even a crack pipe from a government vending machine, you should be able to buy more than one can at a time of tobacco-free nicotine.

Sign the petition now!

Will you sign?

Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

Featured Stories

COMMENTS

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.