Vehicles in bad shape after being towed to impound lot following Ottawa convoy crackdown

E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Rebel News Network Ltd.

PO Box 61056 Eglinton/Dufferin RO

Toronto, ON M6E 5B2 Crypto

The Friday following all the events that happened with the police, the arrests, the abuse of power, the red zone, the intimidation, the damages and towing of the truckers' and supporters' vehicles, the story continued.

Several people went to 3100 Conroy, where the cars and trucks were towed and held for about seven days. Their licence plates had been removed, so they had to get new plates in order to get their vehicles back, and for those from outside Ontario, they had to get 10-day transitional licence plates. With all of this, plus the $516 fees for small vehicles and $1,191 for heavier vehicles, significant damage had been done, not to mention equipment that went missing from some vehicles.

As for the cars, they were in no condition to be driven. Some vehicles came out of the impound lot with four out of six windows smashed. What justifies breaking so many windows on a same vehicle? It was quite complicated to get into the impound lot because of the high level of police surveillance.

On the second day, the police officers demanded that I leave the premises because I was not welcome there according to them, which I did. I left but continued my report. Here is what happened on those two days.

Le vendredi suivant toutes les péripéties avec la police, les arrestations, l’abus de pouvoir, la zone rouge, l’intimidation, les dommages et remorquages des véhicules des camionneurs ainsi que des supporteurs, l’histoire a continué.

Quelques personnes se sont rendues au 3100 Conroy, où les automobiles et les camions ont été remorqués et gardés pour environ sept jours. Leurs plaques d’immatriculation avaient été enlevées, donc ces derniers devaient se procurer de nouvelles plaques afin de reprendre leur véhicule, et pour ceux provenant d’une autre province que l’Ontario, ils devaient pour leur part se procurer des plaques d’immatriculation transitoire de dix jours. Avec tout cela, ainsi que des frais de 516$ pour les petits véhicules et de 1191$ pour les véhicules plus lourds, des dommages importants avaient été causés, et ce, sans compter l’équipement qui était disparu de certains véhicules.

Pour ce qui en est des automobiles, ces derniers n’étaient pas en état d'être conduits. Certains véhicules sont sortis de la fourrière avec quatre fenêtres sur six de brisées. Que peut bien justifier de briser autant de fenêtres sur un même véhicule? Ce fut assez compliqué d’entrer à l’intérieur de la fourrière dû à la grande surveillance policière.

La deuxième journée, les policiers m’ont exigé de quitter les lieux car je n’étais pas la bienvenue selon eux, ce que j’ai fait. J’ai quitté, mais continué mon reportage. Voici ce qui s’est passé ces deux journées-là.