Vers la fin du modèle québécois ? – Une conférence qui secoue les certitudes

Libre Média et la Fédération canadienne des contribuables ont présenté une conférence au titre évocateur : Vers la fin du modèle québécois? Plusieurs panélistes y ont évoqué les problèmes du modèle québécois ainsi que des pistes d’amélioration.

Alexandra Lavoie
  |   November 12, 2025   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Le 6 novembre dernier, à la Scène Lebourgneuf, Libre Média et la Fédération canadienne des contribuables tenaient une conférence au titre évocateur : Vers la fin du modèle québécois ? Pendant près de deux heures, quatre panélistes ainsi que le modérateur, ont dressé un constat sans détour : le système québécois est à bout de souffle.

« Je pense que ça serait difficile de dire le contraire, » lance d’emblée François Fournier, podcasteur et diplômé en philosophie. Selon lui, « le modèle québécois, on est emprisonnés là-dedans ; on essaie d’en sortir, mais on ne sait pas comment faire. » Il déplore un gouvernement « à bout de souffle » qui multiplie les décrets sans résultat.

Même son de cloche du côté de Jérôme Blanchet-Gravel, éditeur en chef de Libre Média : « Le Québec est prisonnier d’un étatisme qui étouffe la société civile. » Selon lui, l’État a remplacé l’Église : « Les Québécois ont un sentiment religieux envers l’État. Le critiquer, c’est presque un blasphème. »

Pour Nicolas Gagnon, directeur québécois de la Fédération des contribuables, « la social-démocratie québécoise a atteint ses limites ». Il pointe « la fonction publique hors de contrôle » et « l’accumulation de règlements qui gangrènent la capacité du Québec à prospérer ».

Jonathan Hamel, investisseur et chroniqueur, estime que « c’est peut-être le début de la fin ». Il cite « les craques évidentes » dans des secteurs comme la santé : « Le budget a doublé en dix ans ; ce n’est pas une question d’argent, c’est une question de modèle. »

Sur la souveraineté, les avis divergent. Fournier croit que « le Canada est en train de se kébéquiser ». Blanchet-Gravel juge que « le Canada est un pays ringard », tandis que Hamel nuance : « Si vous voulez faire la Suisse en Amérique, je suis partant. Mais reproduire la France en Amérique, non merci. »

Malgré leurs divergences, tous s’accordent sur un point : aimer le Québec, c’est avoir le courage de remettre son modèle en question. « On critique le modèle québécois parce qu’on aime le Québec, tout simplement, » conclut Nicolas Gagnon.

Donate Now!

Latest News

Support Rebel News Field Reports! Your contribution helps our fearless journalists travel across the country to report on the stories mainstream media refuses to cover. Whether it's exposing government overreach, giving a voice to the voiceless, or documenting on-the-ground protests and events, Rebel News is dedicated to bringing you the unfiltered truth. With your help, we can continue to challenge censorship and provide Canadians with real, independent journalism. Please donate today to keep our Field Reports team on the frontlines!

Amount
$
Donation frequency
DONATE

Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

Featured Stories

COMMENTS

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.