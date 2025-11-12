Vers la fin du modèle québécois ? – Une conférence qui secoue les certitudes

Le 6 novembre dernier, à la Scène Lebourgneuf, Libre Média et la Fédération canadienne des contribuables tenaient une conférence au titre évocateur : Vers la fin du modèle québécois ? Pendant près de deux heures, quatre panélistes ainsi que le modérateur, ont dressé un constat sans détour : le système québécois est à bout de souffle.

François Fournier, @frankdedomiseur, explique l'impact de la sur-réglementation de la construction sur le taux de natalité au Québec. pic.twitter.com/71QY1JgTn5 — Guillaume Roy (@guillaum3roy) November 7, 2025

« Je pense que ça serait difficile de dire le contraire, » lance d’emblée François Fournier, podcasteur et diplômé en philosophie. Selon lui, « le modèle québécois, on est emprisonnés là-dedans ; on essaie d’en sortir, mais on ne sait pas comment faire. » Il déplore un gouvernement « à bout de souffle » qui multiplie les décrets sans résultat.

Même son de cloche du côté de Jérôme Blanchet-Gravel, éditeur en chef de Libre Média : « Le Québec est prisonnier d’un étatisme qui étouffe la société civile. » Selon lui, l’État a remplacé l’Église : « Les Québécois ont un sentiment religieux envers l’État. Le critiquer, c’est presque un blasphème. »

Nicolas Gagnon et Jonathan Hamel à propos des maires activistes d'extrême gauche qui gouvernent les grandes villes du Québec. pic.twitter.com/Xono3y4cZV — Guillaume Roy (@guillaum3roy) November 7, 2025

Pour Nicolas Gagnon, directeur québécois de la Fédération des contribuables, « la social-démocratie québécoise a atteint ses limites ». Il pointe « la fonction publique hors de contrôle » et « l’accumulation de règlements qui gangrènent la capacité du Québec à prospérer ».

Jonathan Hamel, investisseur et chroniqueur, estime que « c’est peut-être le début de la fin ». Il cite « les craques évidentes » dans des secteurs comme la santé : « Le budget a doublé en dix ans ; ce n’est pas une question d’argent, c’est une question de modèle. »

Sur la souveraineté, les avis divergent. Fournier croit que « le Canada est en train de se kébéquiser ». Blanchet-Gravel juge que « le Canada est un pays ringard », tandis que Hamel nuance : « Si vous voulez faire la Suisse en Amérique, je suis partant. Mais reproduire la France en Amérique, non merci. »

Malgré leurs divergences, tous s’accordent sur un point : aimer le Québec, c’est avoir le courage de remettre son modèle en question. « On critique le modèle québécois parce qu’on aime le Québec, tout simplement, » conclut Nicolas Gagnon.