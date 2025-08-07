Élection partielle dans Arthabaska : vox pop

La circonscription d’Arthabaska sera sous les projecteurs ce 11 août, alors que les électeurs se rendront aux urnes pour une élection partielle hautement médiatisée. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, espère y décrocher un siège dans une région historiquement favorable à la CAQ et au Parti Libéral.

« On entend parler de cette partielle partout. À la télé, dans la rue… ce n’est pas comme d’habitude », note une résidente de Victoriaville. Un homme ajoute : « D’habitude, je vote PQ, mais cette fois, j’appuie M. Duhaime. Il faut du changement, pis avoir un chef dans la région, ça pourrait aider. »

« J’aimerais que ça change. Moi, c’est conservateur. Il y a plus de bonnes choses à aller chercher de ce bord-là. Il faut que ça change », mentionne un résident de Plessisville.

D'autres restent critiques : « M. Duhaime veut enlever la taxe carbone, privatiser la santé… ça ne me rejoint pas du tout », affirme une électrice. Un autre citoyen tranche : « Je ne veux rien savoir du Parti conservateur. C’est trop contrôlé, trop à droite. »

Duhaime, qui avait obtenu 13 % des voix aux dernières élections générales, espère transformer ce score en un siège. « Il a eu beaucoup de votes, mais aucun siège. Ce n’est pas normal », déplore un citoyen.

Le Parti québécois reste populaire. « Moi, c’est Boissonneault. Je l’aime, lui. Le référendum, ce n’est pas une priorité, mais j’aime ses idées », confie une partisane.

La population semble divisée, mais une chose est claire : « Un peu d’opposition, c’est bon pour la démocratie.