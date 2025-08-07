Élection partielle dans Arthabaska : vox pop
En plein cœur de l’été, la circonscription d’Arthabaska est le théâtre d’une élection partielle décisive. Rebel News s’est rendu sur le terrain pour prendre le pouls de la population : un vox pop révélateur d’une course électorale serrée, alors qu’Éric Duhaime tente de faire son entrée à l’Assemblée nationale.
La circonscription d’Arthabaska sera sous les projecteurs ce 11 août, alors que les électeurs se rendront aux urnes pour une élection partielle hautement médiatisée. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, espère y décrocher un siège dans une région historiquement favorable à la CAQ et au Parti Libéral.
« On entend parler de cette partielle partout. À la télé, dans la rue… ce n’est pas comme d’habitude », note une résidente de Victoriaville. Un homme ajoute : « D’habitude, je vote PQ, mais cette fois, j’appuie M. Duhaime. Il faut du changement, pis avoir un chef dans la région, ça pourrait aider. »
« J’aimerais que ça change. Moi, c’est conservateur. Il y a plus de bonnes choses à aller chercher de ce bord-là. Il faut que ça change », mentionne un résident de Plessisville.
D'autres restent critiques : « M. Duhaime veut enlever la taxe carbone, privatiser la santé… ça ne me rejoint pas du tout », affirme une électrice. Un autre citoyen tranche : « Je ne veux rien savoir du Parti conservateur. C’est trop contrôlé, trop à droite. »
Duhaime, qui avait obtenu 13 % des voix aux dernières élections générales, espère transformer ce score en un siège. « Il a eu beaucoup de votes, mais aucun siège. Ce n’est pas normal », déplore un citoyen.
Le Parti québécois reste populaire. « Moi, c’est Boissonneault. Je l’aime, lui. Le référendum, ce n’est pas une priorité, mais j’aime ses idées », confie une partisane.
La population semble divisée, mais une chose est claire : « Un peu d’opposition, c’est bon pour la démocratie.
Alexandra Lavoie
Quebec based Journalist
Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.