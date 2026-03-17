AFFRONTEMENT lors de la célébration controversée d’Al-Qods à Montréal

Montréal a été le théâtre de deux événements liés à la Journée d’Al-Qods : l’un vendredi soir, organisé par le groupe pro-Hamas Montreal 4 Palestine, et un autre samedi, organisé par le Palestinian Youth Movement.

En Ontario, le premier ministre Doug Ford a tenté — à la dernière minute — d’obtenir une injonction pour empêcher la tenue du rassemblement d’Al-Qods, affirmant que « cette manifestation n’est rien d’autre qu’un terreau pour la haine et l’antisémitisme. Elle glorifie la violence et célèbre le terrorisme ».

This afternoon, I’ve instructed my Attorney General to pursue an injunction against the Al-Quds Day demonstration planned for Toronto.



Hate, violence and intimidation have no place on the streets of Canada and our government will fight it however we can. pic.twitter.com/5QbvxxpxOg — Doug Ford (@fordnation) March 13, 2026

Cependant, un juge a estimé que la manifestation était protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, et l’injonction a été rejetée.

Au Québec, aucun politicien ne s’est exprimé publiquement au sujet de ces manifestations — y compris la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Samedi après-midi, des Iraniens opposés au régime de l’ayatollah ont organisé une contre-manifestation devant le consulat israélien. Un manifestant iranien a déclaré à Rebel News que l’autre groupe — brandissant des drapeaux palestiniens aux côtés du drapeau de la République islamique d’Iran — « ne se soucie pas de son propre peuple, mais de son idéologie ».

Al-QUDS DAY, MONTREAL :

Iranians have decided to counter the Al-Quds celebration in front of the Israeli consulate.



While Premier Doug Ford sought an injunction to stop this celebration of terrorism, here in Montreal nothing has been done to stop it. pic.twitter.com/WvY7rSot6A — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) March 14, 2026

Un autre manifestant, visiblement choqué de voir le drapeau du régime iranien, a affirmé qu’il ne représente pas les Iraniens. Selon lui, seul le drapeau historique du Lion et du Soleil représente « qui nous sommes et ce que nous défendons ».

Lors du rassemblement d’Al-Qods, les organisateurs ont loué un camion U-Haul pour transporter l’équipement sonore et les haut-parleurs. Ce n’est pas la première fois que des groupes comme Montreal 4 Palestine utilisent des véhicules U-Haul pour leurs événements.

Contactée par Rebel News afin de savoir si elle cautionnait ou condamnait l’utilisation de son matériel dans ce contexte, l’entreprise U-Haul a répondu, par l’entremise d’un porte-parole, qu’elle dispose de mesures pour prévenir les abus, mais qu’elle ne condamne pas l’utilisation de ses équipements lors des manifestations d’Al-Qods.

A spokesperson for U-Haul told me that the company does not condemn the use of its trucks during the pro-Iranian regime Al-Quds Day rally. pic.twitter.com/SOPbTzCMUk — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) March 16, 2026

Durant la manifestation, le chef du Parti vert du Québec, Alex Tyrrell, a été aperçu marchant parmi les participants. Tout en affirmant s’opposer à toute forme de violence et de guerre, Tyrrell a soutenu que « le terme terroriste est utilisé de nombreuses façons dans différents contextes politiques ».

« Le fait que le Hamas soit qualifié d’organisation terroriste est une manière pour l’Occident de discréditer les Palestiniens et de présenter leur leadership comme terroriste », a-t-il ajouté.

Al-Quds Day:

The new Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, was spotted in Montreal. pic.twitter.com/YfFxaWep48 — Guillaume Roy (@guillaum3roy) March 14, 2026

Le Service de police de Montréal a maintenu une forte présence tout au long de la journée afin de garder les deux groupes séparés. Aucun incident n’a été signalé durant la couverture de Rebel News.