Air Canada HQ refuses to accept Rebel News' vax pass petition

By Ezra Levant Fight Vaccine Passports Legal Fund Help crowdfund lawyers to fight the Trudeau government's federal vaccine mandate. $1,804,752.13 Raised

Goal: $2,000,000.00 Donate

Voir plus bas sur la page pour l'article en français.

While air travel restrictions are gradually being lifted in other countries, and vaccine passports as well as masks are becoming a thing of the past, we are seeing a vastly different reality at the federal level in Canada.

Justin Trudeau, even though provincial restrictions are being phased out, isn't considering lifting health measures for air, sea and rail transport. On May 2, Air Canada employees who are currently on unpaid leave due to their vaccination status will be laid off permanently.

Matthew Macdonald, a lawyer for The Democracy Fund, took the time to explain to us what has happened and what is currently going on with Air Canada employees' legal battle.

We also delivered our petition against vaccine passports to Air Canada's headquarters in Montreal. Our visit there was very tumultuous — we were quickly escorted off the property.

This story is dedicated to the issues that Air Canada employees are currently facing.

Pendant que les restrictions au niveau du transport aérien sont en train de se voir retirer tranquillement dans d’autres pays et que le passeport vaccinal ainsi que les masques deviennent choses du passé, nous observons une tout autre réalité au niveau fédéral au Canada.

Justin Trudeau, bien que les restrictions provinciales soient graduellement retirées, n’envisage pas le retrait des mesures pour le transport aérien, naval et ferroviaire. Le 2 mai prochain, les employées d’Air Canada qui sont présentement en congé sans solde dû à leur statut vaccinal seront définitivement mis à pied.

Matthew Macdonald, avocat pour "The Democracy Fund", a pris le temps de nous expliquer ce qui s’est passé et ce qui se passe présentement, au niveau légal, avec les employées d’Air Canada.

De plus, nous avons livré notre pétition contre le passeport vaccinal au siège social d’Air Canada, à Montréal. Notre visite là-bas fut très tumultueuse — nous avons rapidement été escortés hors de la propriété.

Ce reportage est dédié aux problèmes que les employés d'Air Canada font face présentement.