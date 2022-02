Convoy protesters still optimistic after Trudeau invokes Emergencies Act

By Mocha Bezirgan Convoy Reports We have reporters across Canada covering the freedom convoy to show you the other side of the story the mainstream media won't. Please donate to fund our journalism and to offset the cost of our travels. WATCH NOW E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

This week, Trudeau's government has invoked the Emergencies Act to deal with the Freedom Convoy and the ongoing protests in the nation's capital, claiming that it was now unsafe for people and businesses, that now was the time for people to go home.

I decided to go take a look at what is actually going on on the ground and found out that things do not seem as urgent as what the government claims. People here are festive and supportive of each other, and I have yet to spot any signs of violence or danger.

Various stations have been set up to keep the demonstrators warm and fed — free of cost to anyone who is in need! There are even saunas and an entire kitchen with a warehouse of supplies dedicated to helping those who need it.

It will be interesting to see how the Emergencies Act will come into play, as most people here seem to be having a wonderful time and the truckers don't seem to be ready to leave the place!

Cette semaine, le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d'urgence pour faire face au Convoi de la liberté et aux manifestations en cours dans la capitale nationale, affirmant que la situation était devenue dangereuse pour les personnes et les entreprises et qu'il était temps pour les gens de rentrer chez eux.

J'ai décidé d'aller voir ce qui se passe réellement sur le terrain et j'ai constaté que les choses ne semblent pas aussi urgentes que ce que prétend le gouvernement. Les gens ici sont festifs et se soutiennent mutuellement et je n'ai pas encore repéré de signes de violence ou de danger.

Diverses stations ont été mises en place pour garder les manifestants au chaud et les nourrir — le tout gratuitement pour tous ceux qui en ont besoin! Il y a même des saunas et une cuisine entière avec un entrepôt de fournitures dédié à aider ceux dans le besoin.

Il sera intéressant de voir comment la Loi sur les mesures d'urgence entrera en jeu, car la plupart des gens ici semblent s'amuser et les camionneurs ne semblent pas être prêts à quitter les lieux!