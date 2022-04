CPQ leader Éric Duhaime announces riding ahead of Quebec elections

E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Voir plus bas sur la page pour la vidéo et l'article en français.

The long-awaited Quebec general election is slowly being prepared. Candidates are gradually presenting their candidacies in their respective ridings and the various parties' electoral strategies are being refined in anticipation of the vote, which is currently scheduled for October 3, 2022.

The Conservative Party of Quebec has seen an impressive growth in support over the last year, with now more than 57,000 registered members — currently the most out of the five major parties — despite not leading polls in terms of voting intentions.

On April 5, party leader Éric Duhaime announced his candidacy for the Chauveau riding at an event he organized at the Paul-Émile Beaulieu Community Centre, near Lake Saint-Charles in Quebec City.

The venue quickly filled up before the event even started. Many members and supporters even had to attend the event from outside the building.

Adding to the party leader's much anticipated announcement, many other Quebec public figures gave speeches to express their support for the party and their optimism for the upcoming election.

Les tant attendues élections générales du Québec se préparent tranquillement. Les candidats présentent peu à peu leur candidature dans leur comté respectif et la stratégie électorale des différents partis se peaufine en anticipation du vote, qui est présentement prévu le 3 octobre prochain.

Le Parti conservateur du Québec est en pleine croissance avec déjà plus de 57 000 membres enregistrés, ce qui fait de lui le parti avec le plus de support, malgré ne pas être le parti qui détient le plus grand nombre d'intentions de vote dans les sondages.

Le 5 avril dernier, le chef du parti, Éric Duhaime, a annoncé sa candidature dans la circonscription de Chauveau lors d'un événement qu'il avait organisé au Centre communautaire Paul-Émile Beaulieu, près du lac Saint-Charles à Québec.

La salle s'est rapidement remplie avant même que l'événement commence. Plusieurs membres et partisans ont même dû prendre leur mal en patience et assister au tout de l’extérieur du bâtiment.

En plus de l’annonce très anticipée d'Éric Duhaime, plusieurs autres personnalités publiques québécoises ont tenu des discours rassembleurs pour exprimer leur appui au parti ainsi que leur optimisme en vue des élections générales.

Pour voir davantage de nos reportages sur les élections provinciales à venir, visitez le ElectionsQuebec2022.ca.