Débat des chefs: Élections du Québec 2022

François Legault est entré au pouvoir le 18 octobre 2018. D’ici cette date, beaucoup de choses se sont passées.

La pandémie a eu lieu. Il y a eu une crise des passeports au Québec. Des manifestations anti-masques ont eu lieu au Québec, durant le convoi de la liberté en février 2022.

Les Québécois vont choisir, le 2 octobre, s'ils souhaitent continuer à avoir Legault comme premier ministre du Québec, ou s’ils pensent que c’est le temps de changer d’air.

Ce 15 septembre, rejoignez Alexa Lavoie et William Diaz-Berthiaume pour une vidéo-diffusion du débat, et des discussions politiques stimulantes en lien avec la politique québécoise.

CONTEXTE: Les mesures sanitaires extrêmes que les québécois ont subies depuis déjà plus de deux ans ont majoritairement été imposées par décrets qui ont été perpétuellement renouvelés depuis le début de la pandémie en mars 2020. L'élection générale de cet automne risque donc d'avoir un effet déterminant sur l'avenir de la démocratie au Québec.

Les entreprises se sont fait catégoriser et même fermer, si elles n'étaient pas essentielles aux yeux du gouvernement. Ceci a causé la faillite de plusieurs entrepreneurs et la fermeture définitive de multiples commerces québécois. D’autres ont aussi perdu leur emploi ou se sont fait menacer de le perdre dû à leur statut vaccinal.

Était-ce vraiment pour la santé de la population? Ou pour tenter de sauver un système de santé à la dérive en voulant camoufler son inefficacité?

Les enjeux sont énormes cette année avec l’inflation, le prix de l’essence, le système de santé, l'identité numérique, l’exploitation de nos ressources naturelles et plus encore!

Premier François Legault came to power on October 18, 2018. Since that time, a lot has happened.

The pandemic has happened. There was a passport crisis in Quebec. Anti-mask demonstrations took place in Quebec during the Freedom Convoy in February 2022.

On October 2, Quebecers will choose whether they want to continue to have Legault as premier of Quebec, or whether they think it's time for a change.

Tonight, join Alexa Lavoie and William Diaz-Berthiaume for a video-broadcast of the debate, and stimulating political discussions relating to Quebec politics.

BACKGROUND: The extreme health measures that Quebecers have undergone for more than two years have been imposed by decrees that have been perpetually renewed since the beginning of the pandemic in March 2020. This fall's general election is therefore likely to have a decisive effect on the future of democracy in Quebec.

Businesses have been categorized and even shut down, if they were not essential in the eyes of the government. This has caused the bankruptcy of several entrepreneurs and the permanent closure of many Quebec businesses. Others have also lost their jobs or been threatened with losing them due to their vaccination status.

Was it really for the health of the population? Or to try to save a drifting health system by trying to camouflage its inefficiency?

The stakes are huge this year with inflation, the price of gasoline, the health system, digital identity the exploitation of our natural resources and more!