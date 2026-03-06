Des croix gammées peintes à la bombe sur trois commerces juifs à Montréal

Aux petites heures du matin, trois commerces appartenant à des membres de la communauté juive, dans l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, ont découvert une scène troublante. Vers 2 h du matin, une pharmacie, une pizzéria casher et une boucherie ont été vandalisées à l’aide de croix gammées peintes sur leurs vitrines — un symbole largement associé à la haine envers les Juifs.

L’incident survient dans un contexte de tensions accrues à la suite des récentes frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, ainsi que dans un climat de recrudescence des actes antisémites à Montréal depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Au cours des derniers mois, des écoles juives ont été visées par des coups de feu, des cocktails Molotov ont été lancés contre des synagogues et des centres communautaires, et de nombreuses menaces ont été signalées.

Des images de surveillance obtenues auprès de la pharmacie ciblée semblent montrer un suspect en train de commettre les actes de vandalisme durant la nuit.

Le propriétaire de la pharmacie a raconté le moment où les employés ont constaté les dégâts le lendemain matin.

« On s’est réveillés ce matin et on a reçu la vidéo montrant l’avant de la pharmacie avec des croix gammées peintes sur chacune des vitrines. Donc, c’est un crime haineux », a déclaré le propriétaire. « Nous avons déjà appelé la police… ils nous ont donné un numéro d’événement et ils vont poursuivre l’enquête. »

Le commerçant a expliqué que l’établissement a peut-être été ciblé en raison d’une mezouza placée à l’entrée.

« C’est simple, parce qu’à l’entrée de notre pharmacie, il y a ce qu’on appelle une mezouza, qui nous identifie comme personnes de confession juive… donc c’est très facile à identifier. »

Un autre propriétaire d’un commerce voisin, qui a accepté de parler sous le couvert de l’anonymat, a indiqué que ce genre d’incident n’était malheureusement pas nouveau.

« C’est la troisième ou quatrième fois, donc on a un peu l’habitude », a-t-il dit. « Je pense que c’est juste de l’intimidation… mais ça ne nous fera rien du tout. »

Une femme venue rendre visite à un membre de sa famille qui travaille à la pizzéria a affirmé que le vandalisme avait profondément secoué plusieurs personnes.

« Je trouve ça très troublant que vous arriviez au travail, que tout soit normal, et que, pour une raison inconnue, quelqu’un décide de mettre une croix gammée sur votre vitrine », a-t-elle déclaré.

Selon elle, le mobile semble évident.

« La seule raison, c’est que ce sont des commerces appartenant à des Juifs, et c’est de l’antisémitisme. »

Malgré ces actes de vandalisme, des membres de la communauté juive locale disent demeurer déterminés à ne pas se laisser intimider.

« Ça ne nous fera pas vivre dans la peur », a-t-elle ajouté. « Au contraire, nous allons devenir plus forts et plus unis. »