Federal vax rules restricting Quebec actors, artists

By Ezra Levant Fight Vaccine Passports Legal Fund Help crowdfund lawyers to fight the Trudeau government's federal vaccine mandate. $1,814,405.00 Raised

Goal: $2,000,000.00 Donate

Voir plus bas sur la page pour la vidéo et l'article en français.

The pandemic changed the lives of Canadians and their way of living. With the obligation to stay home — and even a curfew for people in Quebec — citizens turned to TV shows and movies to entertain themselves. For nearly two years now, the comfort of one's home has replaced nightlife.

But what about the artists? They also saw their careers put on hold! Then came the time for a gradual return toward normalcy with masks and social distancing. Then came vaccination — which changed many things that came with it.

Many artists who dared question the government's guidelines and measures were publicly humiliated and even removed from certain television productions.

As for Quebec, what must be understood is that broadcasters in the province are mostly subject to federal authority, which means that health measures and other decisions regarding COVID-19 restrictions don't belong to provincial authorities. Therefore, even with vaccine passports being lifted in certain Canadian provinces, they aren't necessarily lifted for media broadcasters.

Here is my investigation on media broadcasters and Quebec's 'Union des Artistes.'

La pandémie a changé la vie des Canadiens ainsi que leur manière de vivre. Avec l’obligation de rester à la maison et le couvre-feu pour les gens du Québec, les citoyens se sont tournés vers les émissions de télévision ainsi que les films afin de se divertir. Pour maintenant presque deux ans, le confort de la maison a remplacé les sorties nocturnes.

Mais qu’en est-il des artistes? Ces derniers ont également vu leur carrière mise sur pause! Ensuite, ce fut le temps d'un retour progressif avec le port du masque ainsi que la distanciation sociale. Puis, l'arrivée de la vaccination — qui a changé bien des choses.

Plusieurs artistes qui ont osé questionner la ligne directrice du gouvernement et les mesures imposées par celui-ci se sont vu humiliés et même retirés de certaines productions télévisées.

Pour ce qui est du Québec, ce qu’il faut comprendre, c’est que les diffuseurs québécois sont majoritairement soumis à la juridiction fédérale, ce qui implique que les mesures sanitaires et les autres décisions entourant la COVID-19 n’appartiennent pas au provincial. Donc, malgré le retrait du passeport vaccinal dans certaines provinces canadiennes, il n'est pas nécessairement retiré pour les diffuseurs médiatiques.

Voici mon investigation auprès des diffuseurs médiatiques ainsi que sur l’Union des Artistes du Québec.