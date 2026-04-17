Les libéraux fuient la reddition de comptes au congrès de Montréal
De nombreux députés libéraux ont été confrontés à des questions franches et directes lors du congrès du parti à Montréal — des questions que les médias traditionnels refusent de poser.
Durant les deux premières journées du congrès, l’équipe de Rebel News Québec était sur le terrain pour demander des comptes aux élus — malgré un refus d’accréditation, et ce, après deux demandes. Rien de surprenant.
Après tout, il s’agit d’un parti qui a versé des millions de dollars de fonds publics aux médias traditionnels — des médias peu enclins à mordre la main qui les nourrit.
Mais cela ne nous a pas arrêtés.
Nous avons intercepté l’ex-député conservateur devenu libéral, Chris D’entremont, et lui avons posé une question simple : s’il est si confiant en son avenir politique, pourquoi ne pas déclencher une élection partielle et laisser les électeurs décider ?
Au lieu de répondre, D’entremont a esquivé — affirmant que « personne ne veut d’élection partielle ».
Nathalie Provost runs away from accountability.— Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) April 14, 2026
When confronted, she refused to answer a simple question: why is she not addressing the illegal guns being smuggled across our borders—rather than targeting law-abiding citizens?
Her response—or rather, her silence—says it all. pic.twitter.com/3knC5RrSCA
Il représente la circonscription d’Acadie–Annapolis, où il a été élu pour la première fois sous la bannière conservatrice en 2019, avant de changer de camp pour les libéraux à la fin de 2025 — sans jamais solliciter un nouveau mandat des électeurs.
Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a lui aussi été interpellé concernant la controverse grandissante entourant le projet Alto, évalué à 90 milliards de dollars — dans lequel sa conjointe occuperait un poste de haute direction.
Les questions sur les enjeux éthiques ont été accueillies par de la diversion.
De son côté, la secrétaire d’État à la Nature, Nathalie Provost, a été questionnée sur le trafic d’armes illégales à la frontière canadienne — un facteur majeur de la criminalité violente.
Plutôt que d’y répondre, elle a tout simplement quitté les lieux.
Encore et encore, confrontés à de vraies questions — sur les transfuges politiques, le chômage chez les jeunes ou l’immigration de masse — les députés libéraux ont choisi d’esquiver plutôt que de répondre.
Rebel News était sur place pour faire ce que les médias financés par l’État ne font pas : poser les questions difficiles et exiger de vraies réponses.
Alexandra Lavoie
Quebec based Journalist
Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.