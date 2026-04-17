Les libéraux fuient la reddition de comptes au congrès de Montréal

De nombreux députés libéraux ont été confrontés à des questions franches et directes lors du congrès du parti à Montréal — des questions que les médias traditionnels refusent de poser.

Alexandra Lavoie
  |   April 17, 2026   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Durant les deux premières journées du congrès, l’équipe de Rebel News Québec était sur le terrain pour demander des comptes aux élus — malgré un refus d’accréditation, et ce, après deux demandes. Rien de surprenant.

Après tout, il s’agit d’un parti qui a versé des millions de dollars de fonds publics aux médias traditionnels — des médias peu enclins à mordre la main qui les nourrit.

Mais cela ne nous a pas arrêtés.

Nous avons intercepté l’ex-député conservateur devenu libéral, Chris D’entremont, et lui avons posé une question simple : s’il est si confiant en son avenir politique, pourquoi ne pas déclencher une élection partielle et laisser les électeurs décider ?

Au lieu de répondre, D’entremont a esquivé — affirmant que « personne ne veut d’élection partielle ».

Il représente la circonscription d’Acadie–Annapolis, où il a été élu pour la première fois sous la bannière conservatrice en 2019, avant de changer de camp pour les libéraux à la fin de 2025 — sans jamais solliciter un nouveau mandat des électeurs.

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a lui aussi été interpellé concernant la controverse grandissante entourant le projet Alto, évalué à 90 milliards de dollars — dans lequel sa conjointe occuperait un poste de haute direction.

Les questions sur les enjeux éthiques ont été accueillies par de la diversion.

De son côté, la secrétaire d’État à la Nature, Nathalie Provost, a été questionnée sur le trafic d’armes illégales à la frontière canadienne — un facteur majeur de la criminalité violente.

Plutôt que d’y répondre, elle a tout simplement quitté les lieux.

Encore et encore, confrontés à de vraies questions — sur les transfuges politiques, le chômage chez les jeunes ou l’immigration de masse — les députés libéraux ont choisi d’esquiver plutôt que de répondre.

Rebel News était sur place pour faire ce que les médias financés par l’État ne font pas : poser les questions difficiles et exiger de vraies réponses.

Donate Now!

Latest News

Support Rebel News Field Reports! Your contribution helps our fearless journalists travel across the country to report on the stories mainstream media refuses to cover. Whether it's exposing government overreach, giving a voice to the voiceless, or documenting on-the-ground protests and events, Rebel News is dedicated to bringing you the unfiltered truth. With your help, we can continue to challenge censorship and provide Canadians with real, independent journalism. Please donate today to keep our Field Reports team on the frontlines!

Amount
$
Donation frequency
DONATE

Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

Featured Stories

COMMENTS

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.