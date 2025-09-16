« Liberté de religion ! » — Une pétition remise au maire de Montréal et à Steven Guilbeault
Alexa Lavoie a remis les signatures de 25 000 Canadiens qui soutiennent la liberté religieuse aux bureaux de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi qu’à celui du ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault.
Nous sommes ici, à Montréal, pour remettre notre pétition « Laissons-nous adorer » à la mairesse Valérie Plante et au bureau de Steven Guilbeault, ministre canadien de la Culture et de l’Identité.
Pourquoi ?
Parce qu’au début de l’été, la Ville de Montréal et Parcs Canada ont empêché Sean Feucht, pasteur et musicien américain, de diriger un service religieux public. La police a même tenté d’interrompre l’événement — et pire encore, un manifestant anti-chrétien s’est introduit dans l’église et a déclenché deux bombes fumigènes, causant des dégâts au bâtiment.
Au lieu de protéger l’église, les autorités municipales ont émis une amende de 2 500 $, affirmant que le rassemblement de prière contrevenait à des règlements municipaux.
Les avocats de The Democracy Fund contestent maintenant cette amende devant les tribunaux, arguant que la Ville a abusé de son pouvoir et violé les droits garantis par la Charte.
Pendant ce temps, la mairesse Plante n’a aucun problème à laisser les manifestations pro-Hamas envahir nos rues depuis près de deux ans — où l’on glorifie ouvertement le terrorisme et appelle à la mort des Juifs.
Mais lorsque des chrétiens se rassemblent pacifiquement pour prier ? Elle intervient.
Notre pétition exige trois choses :
Cesser d’interdire les cultes sur les terrains publics.
Ne plus céder à l’indignation des foules.
Protéger les droits garantis par la Charte pour tous les Canadiens, et pas seulement pour ceux qui sont à la mode politiquement.
Plus de 25 000 personnes ont signé cette pétition, et vos voix comptent.
Le christianisme est attaqué dans ce pays.
C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui — pour voir si nos dirigeants reconnaîtront notre pétition, ou s’ils continueront à l’ignorer, comme ils l’ont fait pour tant d'autres Canadiens.
Alexandra Lavoie
Quebec based Journalist
Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.