« Liberté de religion ! » — Une pétition remise au maire de Montréal et à Steven Guilbeault

Nous sommes ici, à Montréal, pour remettre notre pétition « Laissons-nous adorer » à la mairesse Valérie Plante et au bureau de Steven Guilbeault, ministre canadien de la Culture et de l’Identité.

Pourquoi ?

Parce qu’au début de l’été, la Ville de Montréal et Parcs Canada ont empêché Sean Feucht, pasteur et musicien américain, de diriger un service religieux public. La police a même tenté d’interrompre l’événement — et pire encore, un manifestant anti-chrétien s’est introduit dans l’église et a déclenché deux bombes fumigènes, causant des dégâts au bâtiment.

Au lieu de protéger l’église, les autorités municipales ont émis une amende de 2 500 $, affirmant que le rassemblement de prière contrevenait à des règlements municipaux.

Les avocats de The Democracy Fund contestent maintenant cette amende devant les tribunaux, arguant que la Ville a abusé de son pouvoir et violé les droits garantis par la Charte.

Pendant ce temps, la mairesse Plante n’a aucun problème à laisser les manifestations pro-Hamas envahir nos rues depuis près de deux ans — où l’on glorifie ouvertement le terrorisme et appelle à la mort des Juifs.

Mais lorsque des chrétiens se rassemblent pacifiquement pour prier ? Elle intervient.

Notre pétition exige trois choses :

Cesser d’interdire les cultes sur les terrains publics.

Ne plus céder à l’indignation des foules.

Protéger les droits garantis par la Charte pour tous les Canadiens, et pas seulement pour ceux qui sont à la mode politiquement.

Plus de 25 000 personnes ont signé cette pétition, et vos voix comptent.

Le christianisme est attaqué dans ce pays.

C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui — pour voir si nos dirigeants reconnaîtront notre pétition, ou s’ils continueront à l’ignorer, comme ils l’ont fait pour tant d'autres Canadiens.