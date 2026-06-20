De nouveaux éléments ont émergé concernant l’attaque visant le Temple Emanu-El-Beth Sholom à Westmount, une petite enclave située sur l’île de Montréal, où la synagogue juive a été ciblée dans la nuit du 4 au 5 juin.

Alors que les procédures judiciaires impliquant l’accusé, Steven Luu, âgé de 38 ans, continuent d’être reportées, le ministre de la Sécurité publique Gary Anandasangaree s’est rendu à la synagogue le 12 juin afin de rencontrer des membres de la communauté juive montréalaise.

Lors de cette visite, Rebel News a intercepté le ministre à l’extérieur de la synagogue et lui a posé plusieurs questions au sujet de l’enquête en cours, notamment afin de savoir si cette affaire pourrait être liée à des circonstances plus larges que ce qui est actuellement connu.

Selon des informations rapportées par le Montreal Gazette, Luu aurait été trouvé en possession d’un walkie-talkie au moment de son arrestation, ce qui soulève des questions quant à la possibilité qu’il ait été en communication avec une autre personne lors de l’incident.

Luu fait actuellement face à des accusations d’incendie criminel, d’incendie par négligence, d’utilisation d’une substance explosive dans l’intention d’endommager ou de détruire une synagogue, de possession d’une substance explosive, de possession d’une arme dans un dessein dangereux ainsi que de déguisement dans l’intention de commettre un acte criminel.

Aucune accusation liée à un crime haineux n’a été portée jusqu’à présent. Les autorités n’ont pas indiqué publiquement si d’autres accusations pourraient être envisagées à mesure que l’enquête progresse.

Plusieurs questions demeurent sans réponse, notamment à savoir si Luu communiquait avec quelqu’un pendant l’attaque, pourquoi il aurait été en possession d’un walkie-talkie et s’il aurait agi seul.

Ces interrogations ont pris davantage d’importance à la lumière de récents développements survenus à Toronto.

Le 11 juin, le constable Marc Pinizotto a été mortellement atteint par balle alors que des policiers exécutaient un mandat de perquisition dans le cadre de l’enquête sur l’attaque perpétrée le 10 mars contre le consulat des États-Unis à Toronto.

Par ailleurs, les autorités américaines ont porté des accusations contre Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, que les procureurs présentent comme un membre haut placé de Kata’ib Hizballah ainsi que du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (CGRI).

Selon les procureurs américains, Al-Saadi aurait dirigé l’attaque contre le consulat américain à Toronto ainsi qu’une autre attaque visant une synagogue au Canada. Il aurait également contribué à coordonner près d’une vingtaine d’attaques à travers l’Europe liées à un réseau militant soutenu par l’Iran.

Ces allégations ont soulevé des questions quant à la possibilité que l’attaque contre le Temple Emanu-El-Beth Sholom soit liée à un réseau ou à une opération plus vaste.

À l’heure actuelle, aucune preuve publique n’a été présentée établissant un lien entre l’attaque de la synagogue de Westmount et les allégations contenues dans le dossier américain.

Toutefois, ces développements soulèvent des questions que certains observateurs estiment mériter un examen plus approfondi.

Ces enjeux ont été soulevés par Rebel News auprès du ministre Gary Anandasangaree juste avant sa rencontre avec des membres de la communauté juive montréalaise vendredi soir.

L’agent de la GRC Martin Roach était également présent. Il a été interrogé au sujet des manifestations anti-Israël qui se déroulent chaque semaine à Montréal ainsi que des préoccupations exprimées par plusieurs membres de la communauté juive.