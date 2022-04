Mounties more concerned about own reputation than protecting citizens

E-transfer (Canada):

February 19 saw the dismantling of the Freedom Convoy in Ottawa, which had come to demonstrate against vaccine mandates. That same day, messages from a private RCMP chat room were leaked. In the discussion, we could read messages that mocked the protesters and their injuries, which were caused by law enforcement. You can read Sheila Gunn Reid's article about this.

We then proceeded to file an access to information request to find out how these RCMP members reacted following the discussions' leak.

What we read in the 165 pages of documents we received was quite shocking! The RCMP did not seem to care about the lack of ethics on their part, but rather tried to cover it up and seemed to be more worried about the problems this leaked conversation could end up causing them.

Le 19 février dernier fut le démantèlement du Convoi de la liberté à Ottawa, qui venait manifester contre la vaccination obligatoire. Cette même journée, des messages provenant d’un groupe de discussion privé de la GRC ont fuité. Dans cette discussion, nous pouvions lire des messages de moqueries envers les manifestants ainsi qu'à propos de leurs blessures, qui avaient été causées par les forces de l’ordre. Vous pouvez lire l'article de Sheila Gunn Reid à ce sujet.

Nous avons dès lors procédé à une demande d'accès à l’information afin de savoir comment ces membres de la GRC avaient réagi suite à la fuite de ces discussions.

Ce que nous avons pu lire dans les 165 pages de documents que nous avons reçues est assez bouleversant! Les membres de la GRC n'ont pas semblé se soucier du manque d’éthique de leur part, mais ont plutôt tenté de camoufler le tout et s'en faire davantage avec les problèmes que pourrait leur causer la fuite de cette conversation.