Quebecers protest provincewide curfew, vaccine mandates in Montreal

E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Rebel News Network Ltd.

PO Box 61056 Eglinton/Dufferin RO

Toronto, ON M6E 5B2 Crypto

This past Saturday, thousands of Quebecers took to the streets of Montreal to protest the province-wide curfew, vaccine mandates and all of the other extreme measures that are being brought on in a seemingly futile effort to stop the spread of COVID-19.

HAPPENING NOW:



People take to the streets of Montreal, Quebec in protest against the covid mandates we are seeing across the province. https://t.co/orRKf9nYRl pic.twitter.com/699qCvRyS7 — Lincoln Jay (@lincolnmjay) January 8, 2022

Quebec has become the most locked down province in Canada. It's the only province to have a curfew, put in place on New Year's Eve, no less, and begins every night at 10 p.m. and extends until the following morning at 5 a.m.

As Premier Francois Legault continues to add on more and more unjust measures — including an announcement today about a new tax, a 'health contribution', for those rejecting COVID vaccines — the numbers at these protests continue to grow.

Protest against Covid-19 mandates happening now in Montreal, Quebec. https://t.co/orRKf9nYRl pic.twitter.com/vFeIqpljkd — Lincoln Jay (@lincolnmjay) January 8, 2022

I made the journey from Toronto to Montreal to report on this protest and to show you the other side of the story, the kind of thing the mainstream media simply will not show you. If you want to support our coverage, please consider helping cover the costs of our reporting at LockdownReports.com. It’s thanks to your donations that we can continue delivering honest, real journalism.

Samedi dernier, des milliers de Québécois sont descendus dans les rues de Montréal pour manifester contre le couvre-feu imposé dans la province, les vaccins obligatoires et toutes les autres mesures extrêmes prises dans un effort apparemment futile pour arrêter la propagation de la COVID-19.

Le Québec est devenu la province la plus confinée du Canada. C'est la seule province à avoir un couvre-feu, mis en place la veille du Nouvel An, pas moins, et qui commence chaque nuit à 22 heures et se prolonge jusqu'au lendemain matin à 5 heures.

Alors que le premier ministre François Legault continue d'ajouter de plus en plus de mesures injustes — y compris l'annonce aujourd'hui d'une nouvelle taxe, une 'contribution santé', pour ceux qui refusent les vaccins COVID — le nombre de participants à ces manifestations ne cesse d'augmenter.

J'ai fait le voyage de Toronto à Montréal pour couvrir cette manifestation et vous montrer l'autre côté de l'histoire, le genre de choses que les médias traditionnels ne vous montreront tout simplement pas. Si vous souhaitez soutenir notre couverture, veuillez envisager de contribuer à couvrir les coûts de nos reportages au LockdownReports.com. C'est grâce à vos dons que nous pouvons continuer de livrer un journalisme honnête et intègre.