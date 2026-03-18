Rebel News EXPOSE Québec Solidaire lors d’un rassemblement d’Al-Qods

Rebel News était sur le terrain à Montréal ce week-end alors que des manifestants anti-Israël sont descendus dans les rues pour souligner un événement lié au Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran.

Alexandra Lavoie
  |   March 18, 2026   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Nous avons récemment couvert les événements de la Journée d’Al-Qods à Montréal, où deux groupes opposés se sont retrouvés dans un face-à-face tendu.

Notre reportage a permis de révéler la présence d’un drapeau de Québec solidaire lors de l’une des manifestations — une image captée par le vidéaste Guillaume Roy, qui a ensuite largement circulé et fait les manchettes dans les médias québécois.

La Journée d’Al-Qods, instaurée en Iran à la suite de la révolution islamique de 1979, est largement décrite par ses critiques comme un événement promouvant l’hostilité envers l’État d’Israël et glorifiant des causes extrémistes. Bien qu’elle soit restreinte ou interdite dans plusieurs pays, elle continue d’avoir lieu au Canada.

En Ontario, le premier ministre Doug Ford a tenté à la dernière minute d’obtenir une injonction pour empêcher la tenue de l’événement. Cette démarche a échoué, et les rassemblements d’Al-Qods ont eu lieu à Toronto et à Montréal.

À Montréal, deux événements distincts ont été organisés : l’un vendredi soir par Montreal 4 Palestine, un groupe ouvertement pro-Hamas, et l’autre samedi par le Palestinian Youth Movement.

Selon le Journal de Montréal, une note des services de renseignement français citée dans une décision judiciaire de 2019 en France aurait établi des liens entre le Palestinian Youth Movement et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), une organisation inscrite sur la liste des entités terroristes au Canada.

Des images publiées par le compte de médias sociaux Montreal Protest semblent montrer un drapeau de Québec solidaire parmi les participants. À partir de ces images, Rebel News a soulevé des questions quant à un éventuel soutien du parti à cette manifestation.

Malgré la présence de plusieurs médias traditionnels sur place, aucun ne semble avoir documenté ou remis en question la présence du drapeau du parti.

L’image captée par Guillaume Roy a ensuite été partagée par le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), ainsi que largement diffusée sur X et Facebook. Le journaliste du Journal de Montréal Jean-François Cloutier a par la suite contacté Québec solidaire afin d’obtenir des explications.

Selon le média, un porte-parole du parti a affirmé que la Journée d’Al-Qods n’avait pas été organisée par Québec solidaire et que les membres n’avaient pas été encouragés à y participer. Il a ajouté que, bien que le parti distribue des drapeaux lors de manifestations, il ne peut contrôler leur utilisation par la suite. Toutefois, aucune déclaration claire n’a été fournie quant à une éventuelle condamnation du rassemblement.

Cette affaire souligne le rôle de Rebel News dans la mise en lumière d’éléments qui pourraient autrement passer inaperçus.

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Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

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