Rebel News EXPOSE Québec Solidaire lors d’un rassemblement d’Al-Qods

Nous avons récemment couvert les événements de la Journée d’Al-Qods à Montréal, où deux groupes opposés se sont retrouvés dans un face-à-face tendu.

Notre reportage a permis de révéler la présence d’un drapeau de Québec solidaire lors de l’une des manifestations — une image captée par le vidéaste Guillaume Roy, qui a ensuite largement circulé et fait les manchettes dans les médias québécois.

La Journée d’Al-Qods, instaurée en Iran à la suite de la révolution islamique de 1979, est largement décrite par ses critiques comme un événement promouvant l’hostilité envers l’État d’Israël et glorifiant des causes extrémistes. Bien qu’elle soit restreinte ou interdite dans plusieurs pays, elle continue d’avoir lieu au Canada.

En Ontario, le premier ministre Doug Ford a tenté à la dernière minute d’obtenir une injonction pour empêcher la tenue de l’événement. Cette démarche a échoué, et les rassemblements d’Al-Qods ont eu lieu à Toronto et à Montréal.

This afternoon, I’ve instructed my Attorney General to pursue an injunction against the Al-Quds Day demonstration planned for Toronto.



Hate, violence and intimidation have no place on the streets of Canada and our government will fight it however we can. pic.twitter.com/5QbvxxpxOg — Doug Ford (@fordnation) March 13, 2026

À Montréal, deux événements distincts ont été organisés : l’un vendredi soir par Montreal 4 Palestine, un groupe ouvertement pro-Hamas, et l’autre samedi par le Palestinian Youth Movement.

Selon le Journal de Montréal, une note des services de renseignement français citée dans une décision judiciaire de 2019 en France aurait établi des liens entre le Palestinian Youth Movement et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), une organisation inscrite sur la liste des entités terroristes au Canada.

Des images publiées par le compte de médias sociaux Montreal Protest semblent montrer un drapeau de Québec solidaire parmi les participants. À partir de ces images, Rebel News a soulevé des questions quant à un éventuel soutien du parti à cette manifestation.

Malgré la présence de plusieurs médias traditionnels sur place, aucun ne semble avoir documenté ou remis en question la présence du drapeau du parti.

Suite à ma publication d’un drapeau de Québec solidaire vu durant le Al-Quds Day, une manifestation pro-régime, le CIJA avait publié une déclaration condamnant cet acte. Aujourd’hui, dans un article de Jean-François Clouthier, TVA Nouvelles annonce que l’attaché de presse de… https://t.co/od3cwk1Kmj pic.twitter.com/5SFdNt2FZU — Guillaume Roy (@guillaum3roy) March 17, 2026

L’image captée par Guillaume Roy a ensuite été partagée par le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), ainsi que largement diffusée sur X et Facebook. Le journaliste du Journal de Montréal Jean-François Cloutier a par la suite contacté Québec solidaire afin d’obtenir des explications.

Selon le média, un porte-parole du parti a affirmé que la Journée d’Al-Qods n’avait pas été organisée par Québec solidaire et que les membres n’avaient pas été encouragés à y participer. Il a ajouté que, bien que le parti distribue des drapeaux lors de manifestations, il ne peut contrôler leur utilisation par la suite. Toutefois, aucune déclaration claire n’a été fournie quant à une éventuelle condamnation du rassemblement.

Cette affaire souligne le rôle de Rebel News dans la mise en lumière d’éléments qui pourraient autrement passer inaperçus.