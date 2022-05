What happened during the Rolling Thunder rally in Ottawa?

E-transfer (Canada):

[email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Rebel News Network Ltd.

PO Box 61056 Eglinton/Dufferin RO

Toronto, ON M6E 5B2 Crypto

Voir plus bas sur la page pour l'article et la vidéo en français.

An emotion-filled colourful weekend that ended peacefully with a gathering in front of Ottawa's Parliament Hill.

On Friday, April 29, the Rolling Thunder bikers' arrival led many Ottawa citizens to create a counter-protest at Stathcona Park. Barricades were also set up by law enforcement around Parliament Hill, restricting access to all vehicles.

Later that day, a small convoy dared to venture onto Rideau Street, where they unfortunately got stuck — that's when events escalated.

Things calmed down on Saturday for the veterans' gathering at the War Memorial and for the remainder of the day during demonstrations in front of Parliament Hill.

In this report, we take a look at people's reactions and opinions about the weekend — another weekend that surely left its mark on Ottawa!

Une fin de semaine haute en couleur et en émotion qui s'est terminée paisiblement avec un rassemblement devant la Colline du Parlement d’Ottawa.

Le vendredi, l’arrivée des motocyclistes pour l’évènement Rolling Thunder a mené plusieurs citoyens d’Ottawa à créer une contremanifestation au parc Stathcona. Des barricades ont aussi été érigées par les forces de l’ordre autour de la Colline du Parlement, limitant l’accès à tous les véhicules.

Par la suite, en fin de journée, un petit convoi a osé s’aventurer sur la rue Rideau, où ils sont malheureusement restés bloqués — les évènements ont dès lors dégénéré.

Le calme fut de retour pour la journée du samedi pour le rassemblement de vétérans au Monument commémoratif de guerre du Canada ainsi que pour la continuité des activités devant le parlement.

Dans ce reportage, on se penche sur les réactions et opinions des gens vis-à-vis le déroulement de cette fin de semaine — une autre fin de semaine qui aura certainement marqué Ottawa!