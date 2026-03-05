« You f*ing Jew » : un restaurant de Montréal ciblé par des graffitis antisémites

Une restauratrice montréalaise affirme avoir été choquée de découvrir que son commerce avait été la cible de graffitis antisémites — une première en plus de trois décennies d’activité sur le boulevard Saint-Laurent.

Alexandra Lavoie
  |   March 05, 2026   |   News   |   Be the first to comment

Le matin du 4 février, Ilene Polansky, propriétaire du restaurant de fruits de mer Maestro, est arrivée pour ouvrir son établissement comme elle le fait depuis 34 ans. À la place, elle a découvert un graffiti haineux peint à la bombe sur la vitrine.

« Je suis arrivée vers quatre heures et j’ai vu une écriture violette sur la fenêtre », se souvient Polansky. « Je suis sortie pour regarder, et c’était là — “You F***ing Jew”, avec une étoile de David. »
Le message a profondément bouleversé la restauratrice.

« On se demande comment quelqu’un peut faire une chose pareille », dit-elle. « Personne ne mérite de se faire traiter comme ça. »

Polansky a signalé l’incident au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui a confirmé l’ouverture d’une enquête pour crime haineux. Toutefois, le dossier a depuis été fermé faute de preuves.

« Rien n’a vraiment été fait parce que les caméras ne fonctionnaient pas », explique-t-elle. « Ils n’ont pas pu retracer quelqu’un qui serait venu écrire sur la vitrine. »

La fermeture de l’enquête est d’autant plus préoccupante, souligne-t-elle, que des panneaux indiquent sur le boulevard Saint-Laurent que le secteur est sous surveillance vidéo. Or, il semblerait qu’aucune caméra n’était fonctionnelle au moment des faits.

« Je suis vraiment surprise », dit Polansky. « Il y a tellement de bars et de clubs ici, et à trois heures du matin c’est un endroit très animé. Les caméras devraient fonctionner — il faut absolument réparer ça. »

Si elle affirme ne pas avoir peur, Polansky reconnaît que de nombreux membres de la communauté juive s’inquiètent face à la hausse des incidents antisémites au Canada.

« Il y a toujours une inquiétude », dit-elle. « L’antisémitisme existe depuis très longtemps. Certaines personnes ont maintenant peur de porter une étoile de David autour du cou. »

Malgré cet incident, Polansky assure que sa décision de fermer Maestro plus tard ce mois-ci est simplement une question de timing.

« J’approche des 65 ans », explique-t-elle. « Je ne me vois pas faire ça encore dix ans. »

Après plus de trois décennies dans le quartier, elle affirme toutefois que son restaurant est devenu une véritable institution locale.

« Les gens connaissent Maestro », dit-elle. « Ce restaurant a toujours attiré du monde dans ce secteur. »

Latest News

