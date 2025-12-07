EN DIRECT SUR LES LIEUX : Un marché de Noël vient-il d’être frappé par une attaque terroriste ?
Vendredi soir dernier, vers 19 h 30, un homme a foncé dans le marché de Noël, blessant plusieurs participants — y compris des enfants faisant la queue devant un camion de restauration.
Nous sommes en mission spéciale : découvrir la vérité derrière le tragique incident qui a frappé Sainte-Anne vendredi soir. Vers 19 h 30, un homme a foncé dans le marché de Noël, blessant plusieurs participants — y compris des enfants faisant la queue devant un camion de restauration.
Peu de médias ont couvert cette histoire, et la désinformation se propage en ligne. Certains affirment qu’il y a eu des décès, tandis que d’autres ne rapportent que des blessures. Certains décrivent l’événement comme une attaque terroriste ; d’autres pointent du doigt la négligence, notant que l’homme de 45 ans avait consommé du cannabis et de l’alcool. Mais pourquoi cela s’est-il produit pendant les célébrations de Noël à Sainte-Anne ? Pourquoi cibler un lieu rempli de familles et d’enfants ? Ce sont les questions auxquelles nous sommes déterminés à répondre.
Les marchés de Noël ont déjà été tragiquement visés lors d’attaques précédentes, et le christianisme continue de faire face à des menaces dans le monde. C’est pourquoi nous sommes ici : pour reporter directement depuis le terrain, rencontrer les habitants et suivre les faits — fournissant une information précise tout en démystifiant les fausses nouvelles circulant en ligne.
Nous avons lancé un site web spécial, LaVeriteSurLaGuadeloupe.com, afin de soutenir nos frais de déplacement. Notre équipe dispose d’un budget limité et ne restera sur l’île que 24 heures, mais nous sommes déterminés à fournir une couverture complète.
La Guadeloupe est un département d’outre-mer français, et nous reporterons en français et en anglais afin que l’histoire touche un large public.
Restez à l’écoute pour les mises à jour et envisagez de soutenir notre mission si vous jugez important de mettre en lumière cette histoire cruciale.
Related News
Alexandra Lavoie
Quebec based Journalist
Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.